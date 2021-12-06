SAKIP SABANCI MÜZESİNDE BİR GÜN! #shorts

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Aslı Öymen’in hazırlayıp sunduğu sanat yaşam insan programı taze içerikleri ve yeni konuklarıyla sanata,yaşama ve insana dair konulara farklı perspektifler kazandırmaya devam ediyor. Bu bölümde sizleri Sakıp Sabancı Müzesine götürüyor, sizinle birlikte sergileri geziyoruz. —

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