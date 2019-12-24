Salatalığa yüzde yüz zam!

Yazan:
Alaturka Online
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Pazarcılar Odası Başkanvekili Murat Yüksel, salatalık verimindeki düşüş nedeniyle fiyatların yükseldiğini açıkladı.

Bir seradan 500 kilogram salatalık elde edilirken havaların serinlemesiyle verimin 250 kilograma düştüğünü söyleyen Yüksel, kilosu 3 TL’ye satılan salatalığın fiyatının 6 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Pazarcı esnafının zor günler geçirdiğine dikkat çeken 25 yıllık esnaf Murat Yeşil, fiyatların daha fazla yükselmesini beklemediklerini açıkladı.

“Fiyatlar yükselirse pazara adım atan olmaz” diyen Yeşil, şöyle konuştu:

* Satışlar yüzümüzü güldürmüyor.

* Masrafı kazandığımızda kendimizi şampiyon olarak görüyoruz.

* Bizler de zorluk çekiyoruz.

* Sermayeyi topladığımızda şükrediyoruz. İHA

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