Salatalığa yüzde yüz zam!

Pazarcılar Odası Başkanvekili Murat Yüksel, salatalık verimindeki düşüş nedeniyle fiyatların yükseldiğini açıkladı.
Bir seradan 500 kilogram salatalık elde edilirken havaların serinlemesiyle verimin 250 kilograma düştüğünü söyleyen Yüksel, kilosu 3 TL’ye satılan salatalığın fiyatının 6 TL’ye yükseldiğini belirtti.
Pazarcı esnafının zor günler geçirdiğine dikkat çeken 25 yıllık esnaf Murat Yeşil, fiyatların daha fazla yükselmesini beklemediklerini açıkladı.
“Fiyatlar yükselirse pazara adım atan olmaz” diyen Yeşil, şöyle konuştu:
* Satışlar yüzümüzü güldürmüyor.
* Masrafı kazandığımızda kendimizi şampiyon olarak görüyoruz.
* Bizler de zorluk çekiyoruz.
* Sermayeyi topladığımızda şükrediyoruz. İHA