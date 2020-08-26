Salda Gölü yağmur yüklü kara bulutların altında görsel şölen sunuyor

BURDUR (AA) – Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, kapalı havada çakan şimşeklerle görsel şölen sunuyor.

Havanın kapalı ve yağmurlu olmasına rağmen göldeki turkuazlığın en iyi izlendiği ve beyaz kumsalın en geniş olduğu Beyaz Adalar bölgesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretçiler, kara bulutların, turkuaz rengi berrak suyun ve beyaz kumsalın güzelliğini doyasıya yaşadı, bol bol fotoğraf çektirdi.

Yağmur öncesi gölün üzerinde beliren kara bulutlar ve çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

– "Gördüğüm yerler arasında en farklı yer"

Ürdün'den gelen ziyaretçi Ghazi Kaabneh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün harika göründüğünü belirterek, göldeki renklerin ve havanın uyumunun etkileyici olduğunu aktardı.

Kaabneh, "Allah Türkiye'yi korusun. Tatilim boyunca birçok yer gördüm, gördüğüm yerler arasında en farklı yer. Salda Gölü'ne ilk defa geldim, çok fotojenik. Türkiye'yi çok seviyorum çünkü gölü, denizi ve her şeyi muhteşem." dedi.

Kütahya'dan gelen Yasemin Dönmez de göle ilk defa geldiğini, kendilerini kapalı havanın karşıladığını dile getirerek, "Bugün kapalı havada göl çok farklı gözüküyor. Değişik güzelliğini yaşadık, çok güzeldi." diye konuştu.