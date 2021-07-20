Saldırı öncesi polisten baskın! 12 gözaltı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde şehir dışından gelen silahlı kişilerin olduğu ve bu kişilerin silahlı saldırı gerçekleştireceklerini bilgisini aldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarı değerlendiren ekipler, harekete geçerek bahse konu ikamete gitti. E.G. isimli bir şahsın evinde ve evinin önünde bekleyen araçlarda arama yapan ekipler, biri tam otomatik makineli olmak üzere 10 tabanca, bu tabancalara ait 10 şarjör ile 205 fişek, 3 uyuşturucu tablet ve 3 fişek esrar ele geçirdi. Olayla ilgili evde bulunan E.T, E.G, Ö.Ç, M.A, U.G, G.G, E.Y, A.Ş, M.M.S, F.K, S.K. ve M.Ü. isimli 12 kişi gözaltına alındı.

11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, haklarına “kasten öldürmeye teşebbüs”, “6136 sayılı Kanun’a muhalefet”, “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak” suçlarından adli işlem başlatıldı. Diğer zanlıların işlemleri devam ederken, adliyeye çıkarılan şüphelilerden M.Ü., hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğundan dolayı sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

11 Kişi ise, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA

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