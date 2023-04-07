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7 Nisan 2023
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Saldırıdan yaralı kurtuldu, kaza yapıp öldü

Alaturka Online
Alaturka Online

Güngören’e bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi’nde tartıştığı kişi ile konuşmak için bir araya gelen Temel Akbulut silahlı saldırı sonucu yaralandı. Akbulut, hafif ticari aracına binerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı.

Ancak yolda bilincini kaybeden Akbulut, park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Temel Akbulut, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

“ARACIN İÇİ KAN DOLUYDU”

Park halindeki kamyonetin sahibi Hüseyin Çakmak, “Gece saatlerinde aracına vurdular gel dediler. Geldiğimde adam aracın içinde yaralıydı. Nereden geldiği belli değil sadece burada kaza yaptı” dedi.

Mahalle sakini Samet Cansu ise, “Aracın içinden çıkartmaya çalıştık bilinci yerinde değildi. Ambulansı aradık, polise haber verdik. Kan kaybetmişti aracın içi kan doluydu” diye konuştu. (DHA)

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