Saldırıların perde arkası

Türkiye 14 Mayıs’taki seçime geri sayımını sürdürürken siyaset arenasındaki gerilim üst üste gelen silahlı olaylarla zirveye çıkmış durumda.
Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde SÖZCÜ gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in katkılarıyla SÖZCÜ TV’de ekrana gelen ‘Büyük Satranç Tahtası’, İYİ Parti’den sonra CHP İl Başkanlığı önündeki silahlı olayların perde arkasını izleyiciye aktaracak. Ayrıca CHP- Muharrem İnce arasındaki görüşmenin polemikleri ve ittifakların vekil listesi trafiği de yorumlanacak.
Simge Fıstıkoğlu ve Aytunç Erkin’in konukları, akademisyen-yazar Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, siyaset bilimci Sezin Öney ve ceza hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar olacak. Büyük Satranç Tahtası bu akşam saat 21.00’de SÖZCÜ TV’de…