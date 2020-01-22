Saldırıya uğrayan gazetecilerin sonunda ifadeleri alındı

31 Mart Yerel seçimleri öncesi AKP’li büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay seçim çalışmaları kapsamında Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi’ne gitmiş ve Mustafa Doğan isimli vatandaşın tepkisine uğramıştı. Mustafa Doğan evlerinde su akmadığını belirterek, Altay’a ‘cenabet geziyorum, gel evde kahvemizi iç gör başkanım’ diyerek tepki göstermişti.

GAZETECİLER TOPLU SALDIRIYA UĞRADI

Ladik’e giderek Mustafa Doğan isimli vatandaşın mağduriyetini yerinde haberleştirmek isteyen gazeteci Mehmet Ali Kayacı ve Ömer Faruk Karabulut AKP’li olduğu belirtilen bir grubun tekmeli-tokatlı saldırısına uğradı. Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunan gazeteciler, aradan geçen 1 yılın ardından ancak ifade verebildi.

“SALDIRGANLARDAN ÖNCE İFADEYİ BİZ VERDİK”

Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifadelerini verdiklerini açıklayan gazeteci Mehmet Ali Kayacı, şöyle konuştu; “Vatandaşın su sorunu yaşadığını Konya Büyükşehir’in de suyun aktığını iddia ettiği olaya ilişkin yollardaki su boruları ve evlerin susuzluğunu kayda aldıktan sonra 20 kişilik bir grubun saldırısına uğradık. Olayın büyümemesi ve mesleki ahlak gereği, saldırılara sessiz kalıp olay yerinden kaçtık. Aynı gün şikayetimizi savcılığa ilettik. Yaklaşık bir yıl sonra saldırganlardan önce yine ifadeyi biz verdik. Saldırganlar daha ifade vermeye dahi çağrılmamış.”

“HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

“Hayattayız ancak bir yıl önce ölebilirdik. Kimler öldürebilirdi, henüz cevapsız. Biz, kameralar, tanıklar tespit ettik ancak yargı henüz tespit edemedi” diyen Kayacı, “Her şeye rağmen, bir basın mensubu olarak adalete güvenip hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Umuyoruz ki, adalet yerini bulacak, buldukça da araştırmacı gazetecilere karşın bu ve benzeri saldırganlıklar son bulacaktır” diye konuştu.

“HER YIL YÜZLERCE GAZETECİ ARKADAŞIMIZ SALDIRIYA UĞRUYOR”

Basın mensuplarının asli görevinin kamuoyunu aydınlatmak olduğunu ve görevlerini yürütürken yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Ömer Faruk Karabulut ise “Olayın yaşandığı gün canımızdan olabilirdik. Bize saldıran grubun gözü dönmüştü. Bu yapılan saldırı ilk değil. Her yıl yüzlerce gazeteci bu tarz hadiseler yaşıyor. Görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımıza bu tarz saldırıların son bulması adına hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.