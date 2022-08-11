Saldırıya uğrayan İETT şoförü: Mesleği bırakmayı düşünüyorum

İstanbul Beylikdüzü’nde 4 kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü, “Maalesef meslekten soğudum. Yakında mesleği bırakmayı düşünüyorum” dedi.

Olay, dün sabah 05.30 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. Silivri-Avcılar arasında sefer yapan 303A hat sayılı otobüs şoförü M.K., Silivri istikametine giderken aynı yöne seyir halinde olan bir otomobil, otobüsün önünü kesti.

Otomobilden inen 4 kişi, otobüse yöneldi ve Mehmet Karadeniz’e aşağı inmesini söyledi.

Şoför camının yanına yaklaşan bir kişi, Mehmet Karadeniz’in başına vurmaya başladı. Bu sırada diğer 3 kişi ise otobüsün kapısına tekme ve yumruklarla saldırdı.

POLİSİ ARAYIP ‘ÇABUK OLUN BENİ DARP EDECEKLER’ DEDİ

Mehmet Karadeniz’in otobüsle, kendi kullandığı otomobili solladığını iddia eden şüpheli yanındaki arkadaşlarının da yardımıyla defalarca kez otobüs kapısının camını tekmeledi.

Camlar ve kapı kırılırken araya giren diğer sürücüler otomobil sürücüsünü uzaklaştırdı.

Bu sırada otobüsün iç kısmına ilerleyen Karadeniz ise polisi arayarak yardım istedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonu kayıtlarında Karadeniz’in polise ‘Çabuk olun beni darp edecekler’ dediği anlar dikkat çekti.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan 4 kişinin saldırı anları da otobüsün kameralarına anbean kaydedildi. Kayıtlarda, otomobilin otobüsü geçip önüne kırdığı anlar ile Mehmet Karadeniz’in darp edildiği, otobüse tekme ve yumruklarla saldırıldığı anlar görüldü. Tarafların olaydan sonra uzlaştığı,

Mehmet Karadeniz’in kendisine saldıranlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“O AN ÇOK KORKTUM”

1 buçuk yıldır bu mesleği yapan ve başına ilk defa böyle bir şey geldiğini söyleyen İETT otobüs şoförü Mehmet Karadeniz, şöyle konuştu:

*Birden önüme atladılar. Ben de aniden atladıkları için 2 kere selektör yaptım. Ben kendi güzergahımda giderken, beni arkadan takip etmeye başladılar.

*Selektör yapıp, kornaya basmaya başladılar. Ben altgeçitten geçtikten sonra arkadaşlara yol verdim.

*O sırada sürücünün yanında bulunan 2 arkadaşı cama çıkarak ‘Sağa çek’ diye bağırmaya başladı.

*Ben sarhoş olduklarını fark ettim. Ben atlatmaya çalışıp, kendi güzergahıma girmeye çalıştım. Beni takip etmeye devam ettiler. Arkamdan korna çalıp, ‘Sağa çek’ diyerek bağırmaya devam ettiler. Beni sollayıp, önüme atladılar. Birden el freni çekip, beni durdular.

*Ben aracımı zorlayarak durdurmayı başardım. Araçtan indikleri gibi ‘Bana çarptın’ diyerek araca vurmaya başladılar.

*Ben de İETT’nin acil çağrı butonunu kullanarak yardım istedim. Camı patlatıp, bana saldırmaya çalıştılar.

*Ben de kaçmak için otobüsün orta tarafına geçtim. O an çok korktum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım.

“YAKINDA MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Yaşadığı olaydan etkilenen Karadeniz, mesleği bırakmayı düşündüğünü söyleyerek, “Allah kimseye göstermesin. Bu şekilde nereye kadar gidecek hiç bilmiyorum. Bu gidişle ben mesleği bırakmayı düşünüyorum. Biz bu konulara sessiz kaldığımız halde insanlar hala üzerimize geliyor. Maalesef bu olay beni meslekten soğuttu. Yakında mesleği bırakmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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