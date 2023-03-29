Saldırıya uğrayan İlahiyatçı Kılıç’tan şüphelilerin serbest kalmasına tepki

Son dönemde hedef gösterilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, 25 Mart’ta evinin önünde sopalı bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan saldırganlardan 2’si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulandı.

Şüphelilerin serbest kalmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıç, “Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?” diye tepki göstermişti.

Kılıç, “Saldırganlar tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi… Evimin çevresinde polis vb. hiçbir güvenlik önlemi de yok… Sapkınlar tarafından hala hedef gösteriliyorum… Rahmetli Sinan Ateş gibi güpegündüz katledilmem mi bekleniyor? Ama bilin ki benim cesedim çok ağırdır” şeklinde bir paylaşım yaptı.

‘GÖZ MÜ YUMULUYOR, CESARET Mİ VERİLİYOR’

SÖZCÜ’ye konuşan İlahiyatçı Cemil Kılıç şunları söyledi:

“Bu konu bir başkası için söz konusu olsaydı, bu sonuçla karşılaşmazdık. Tarikatçı ya da iktidar partisinden birinin başına gelseydi, o kişiler tutuklanırdı.

Tutuklama gerektirmeyen ‘hakaret’ suçundan, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklananlar oluyor. Fiili saldırıya uğruyorsun, şüpheli tutuklanmıyor. Bu hukuka uygun bir işlem değil.

Her gün muhaliflere yönelik hedef göstermeler oluyor. Bu ülkede muhalefet partisi genel başkanı bile yumruklu saldırıya uğradı.

Göz mü yumuluyor, cesaret mi veriliyor bilmiyorum. Fiili bir saldırı sonrası serbest kalmalarını beklemiyordum”