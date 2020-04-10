Salgın Bahane, Halk Gaspı Şahane !
Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, iktidarın ücretsiz izin açıklaması masaya yatırıldı.
Salgın Bahane, Halk Gaspı Şahane !
İktidar sermaye desteğini kazanırken halkı harcıyor.
18 Dakika’da, Yeni düzenleme, İktidarın sermaye desteği için çalışan haklarından feragat edilmesine sessiz kalması anlamına geleceği şeklinde yorumlanırken, işsizlik fonundan ödenecek ücretin komik olduğu ifade edildi.
Salgına karşı alınan önlemlerin kargaşa yaratmasının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Kongar ve Yanardağ, İktidarın daha net ve uygulanabilir önlemler üzerinde durmasını önerdi.
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