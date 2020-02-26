Salgın borsaları vurdu, en çok havacılık etkilendi

Corona virüsü salgınının Çin dışındaki ülkelere yayılmasıyla birlikte, küresel ekonomiye dair endişeler arttı. ABD’de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin halkı salgının ABD’ye ulaşması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları yönündeki uyarısının ardından ABD borsalarında kayıplar hızlandı.

ABD borsalarında 10 yılı aşkın süredir devam eden tarihin en uzun dönemli yükselişinin salgın nedeniyle sona erebileceği öne sürülüyor.

GÜVENLİ LİMANLARA HÜCUM

ABD’de hisse senetleri endeksleri son 12 haftanın en düşük seviyesine gerilerken, “güvenli liman” olarak değerlendirilen ABD tahvillerine talebin artmasıyla 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,3055 ile rekor düşük seviyelere geriledi.

500 büyük ABD şirketini kapsayan S&P 500 endeksinde dört günlük kayıp yüzde 7,6’ya ulaşırken, birçok şirket kârlarının salgından olumsuz etkileneceğini açıkladı. Son dört günde Dow Jones Endüstri Endeksi yüzde 7,7, Nasdaq Birleşik Endeksi yüzde 8,6 oranında değer kaybetti.

Penn Mutual Varlık Yönetimi şirketinden portföy yöneticisi Zhiwei Ren, salgının şirket gelirlerinde yüzde 10’luk kayıp ve milli gelirde ciddi yavaşlama yaratmasının borsada fiyatlanmakta olduğunu söyledi.

ULAŞTIRMADA DÜŞÜŞ DAHA FAZLA

Salgın endişesinden en fazla etkilenen sektörlerinden biri de ulaştırma oldu. Dow Jones Ulaştırma Endeksi’nde dört günlük kayıplar yüzde 9’u aşarken, ABD’nin en büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines’ın hisse senetleride değer kaybı bu dönemde yüzde 18 oldu.

American Airlines hisseleri, sadece dün yüzde 9,16 değer kaybetti. Diğer büyük hava yolu şirketi Delta Airlines’ta da bir gülük kayıp yüzde 6’yı aştı.

THY VE PEGASUS’TA DA KAYIP BÜYÜK

Türkiye’de de yıl başından bu yana Türk Hava Yolları (THY) hisseleri yüzde 5,5, Pegasus hisseleri Sabiha Gökçen’deki kazanın da etkisiyle yüzde 23,6 değer kaybetti.

Oxford Üniversitesi’nden ekonomistler Adam Slater ve Neil Walker, salgının küresel gelire etkisinin 1 trilyon dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

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