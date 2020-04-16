Salgın döneminde “sanal müze”lerin ziyaretçi sayısı 800 bini aştı

ANKARA (AA) – YASEMİN KALYONCUOĞLU – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan müzeleri yerinde geziyormuş hissi uyandıran sanal müze uygulaması ile Türkiye'nin en büyük 13 müzesi 810 bin 410 kez ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınının kültür sanat hayatını da sekteye uğratmasıyla mart ayının sonlarına doğru sanal müze uygulamasını hayata geçirdi.

Turizmi en çok besleyen kültür sanat alanlarından milyonlarca nadide esere ev sahipliği yapan müzelerden 13'ü ise bu süreçte "https://sanalmuze.gov.tr" adresinde sanal ortamda ziyarete açıldı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis Binası), Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Troya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Gazi Müzesi Samsun, Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Zeugma Müzesi Gaziantep ve Çorum Müzesi, geride kalan sürede 810 bin 410 kez ziyaret edildi.

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanların başında gelen Göbeklitepe Örenyeri 255 bin 150 kez gezilerek, sanal müzeler içerisinde en çok görülen yer oldu.

Cumhuriyet'in dönüm noktasına şahitlik yapan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çalışmalarını yürüttüğü Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 140 bin 925 kez gezildi.

Efes Müzesi sanal müzeler içerisinde en çok gezilenler arasında yer alırken, onu sırasıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Troya Müzesi takip etti.

Efes Müzesi 102 bin 999 kez gezildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 96 bin 340 ziyaretçi ile 4'üncü, Çanakkaledeki Troya Müzesi ise 85 bin 296 ziyaretçi ile 5'inci sırada yer aldı.

– Müzelerde sergilenenler tek tek gösteriliyor

Yerinde geziyormuş hissi uyandıran sanal müze uygulamasında ziyaretçiler, müzeyi gezmeye istediği bölümden başlıyor.

Tarih meraklıları eserleri yakınlaştırarak inceleme fırsatı bulurken, gezenlere müzelerle ilgili mekanın ve eserlerin tarihçesi de sunuluyor.

3 boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan müzelerde, camekanlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler net bir şekilde incelenebiliyor.

Müzelerin krokilerinin ve bölümlerinin de tanıtıldığı sanal müzeleri, isteyenler sinevizyon şeklinde hızlı bir şekilde de gezebiliyor.