Salgın gurbetteki Çin mahallelerini de vurdu, işler yarı yarıya düştü

ABD’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanınına yayılan ve hem o ülkelerdeki insanların hem de turistlerin de gözde mekanlarından olan “Çin mahalleleri” (Chinatown) bugünlerde sessiz…

Avustralya’nın Melbourne kentinde tarihi Çin mahallesinde bir restorana sahip olan Max Huang, AFP muhabirine yaptığı açıklamada “Korku tellallığı çok arttı, müşteriler gelmiyor” dedi. Mahalle sessizliğe gömülürken, yüz maskeleri takanlar dikkat çekiyor.

ÇİN’DEN BİNLERCE KM UZAKTALAR AMA…

1850’li yıllarda altın aramak için Avustralya’ya gelen Çinlilerin kurduğu mahalledeki restoranlar, Huang’ın restoranı ile aynı kaderi paylaşıyor. Üstelik, söz konusu mahalle ile Çin arasındaki uçuş mesafesi bile 10 saatin üstünde.

Şu ana kadar 15 kişide corona virüsünün tespit edildiği ülkede, salgın korkusu, virüs tespit edilen kişi sayısının çok üzerinde.

Mekan sahipleri, işlerinin yüzde 50’den fazla düştüğünü, elemanların çalışma saatlerini ciddi düzeyde azalttıklarını söylediler.

YABANCI DÜŞMANLIĞI DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR

Kanada’nın Vancouver kentinde çok rağbet gören bir Çin lokantasının müdür yardımcısı Ivan Yeung, eskiden kuyruklar olurken şimdi az sayıda müşteri geldiğini söyledi.

ABD’nin San Francisco kentindeki Çin mahallesinde bir restoranın yöneticisi olan Tony Siu, seyahat yasakları nedeniyle, normalde çok fazla olan Çinli turistlerin sayısının da sıfıra düştüğüne dikkat çekti.

Sadece Çin lokantaları değil Çinli öğrenciler de salgın korkusundan etkileniyor. Londra’da yaşayan Çinli bir öğrenci olan Rebecca Lyu, birlikte yemek yemek ya da alışverişe çıkmak için arkadaşlarını ikna etmekte zorluk yaşadığını söyledi.

AFP’nin haberinde, yabancı düşmanlığının da durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

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