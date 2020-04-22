Salgın Hastalığa Yakalanan Kadından AKP’ye Sert Sözler!

İstanbul Sarıgazi Halkevi Başkanı Berivan Bila salgın hastalığa nasıl yakalandığını anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de ilk vakayı açıklamasından sonra kendisini ev karantinasına aldığını belirten Bila “Sürecin başından beri ev karantinasındayım” dedi.

Anne ve babasının çalıştığından dolayı hasta olduğunu kaydeden Bila kapitalist sömürü düzeninin hastalığın yaygınlaşmasına yol açtığını vurguladı.

Berivan Bila AKP hükümetini sert sözlerle eleştirerek “İnsanlar mecbur kaldıkları için sağlıklarını riske atıyorlar. Sistemin kendisi sömürüye entegre. Salgın sürecinin yönetememe krizine dönüşmesinin tek sebebi AKP iktidarı. Çünkü tek dertleri iktidarlarını muhafaza etmek. Büyük şirketlerin çıkarları dışında bir kaygıları yok. Bizim önceliklerimiz temel ihtiyaçlarımızı karşılamak. Bunların devlet eliyle karşılanması lazım. Bizden IBAN istemek yerine bize bizim olanı verseler bu iş çoktan çözülecekti. İşçiler ücretli izne ayrılması lazım. Bu yapılsa zaten insanlar dışarı çıkmayacaklar. İşten çıkarmalar yasaklanmalı. Maske dağıtan insanları gözaltına almak yerine devletin ücretsiz ve nitelikli bir şekilde sağlık imkanlarını insanlara ulaştırması lazım. Bizi AKP’den kurtaracak tek şey dayanışma ve mücadeledir” diye konuştu.