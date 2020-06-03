Salgın hız kesti, spor geri dönüyor!

Büyük bir endüstri haline gelen spor, corona virüs salgını sürecinde sekteye uğradı. En büyük organizasyon olan olimpiyatların yanı sıra Avrupa Futbol Şampiyonası da ertelendi. Farklı branşlarda iptal, tescil, erteleme veya beyaz sezon kararları alındı. Ancak mayıs sonundan itibaren ‘yeni normal’ ile birlikte sporun geri dönüş süreci başladı. Futbol, yeniden başlangıcın en çok görüldüğü branş.

Basketbolda NBA ve İspanya belirsiz, Almanya devam edecek. Voleybolda ise büyük ülkelerden Rusya dışında lig ve tüm turnuvalar tamamen iptal edildi, gözler yeni sezona çevrildi.

YENİ NORMAL TAKVİMİ

Futbol – Portekiz – Bugün

Basketbol – Almanya – 6 Haziran

At yarışları – Türkiye – 10 Haziran

Futbol – İspanya – 11 Haziran

Futbol – Türkiye – 12 Haziran

Futbol – İngiltere – 17 Haziran

Futbol – İtalya – 20 Haziran

Motor sporları – Formula 1 – 3 Temmuz

Tenis – WTA – 20 Temmuz

Basketbol – NBA* – 31 Temmuz

Tenis – ATP – 2 Ağustos

Atletizm – Elmas Lig – 14 Ağustos

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