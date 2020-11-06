Salgın işsizinin maaşına haciz

İşsizlik Sigortası Fonu’nun bin 125 lira 87 kuruş işsizlik maaşı yatırdığı F.E. isimli vatandaşın banka hesabına birikmiş vergi borcundan dolayı haciz konuldu. İşsizlik maaşını çekemediği için zor duruma düşen F.E., itiraz edince bir dizi bürokratik işlemin sonunda maaşına kavuşabildi. Yasal hakkı gereği itiraz etmesi gerektiğini bilmeyen çok sayıda vatandaşın işsizlik maaşının haczedildiği tahmin ediliyor.



GÖZ KOYDULAR

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci maddesi gereğince işsizlik maaşına damga vergisi hariç hiçbir şekilde bir vergi ya da kesinti uygulanamadığını, işsizlik ödeneğinin nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemeyeceğini belirtti. Emir, “İşsizlik maaşı ile geçinmeye, ailesini geçindirmeye çalışan yurttaşlar destek beklerken, iktidar bu beklentinin aksine artık vatandaşların işsizlik maaşına bile göz koymuş durumda” dedi.

İTİRAZ ETMEYENLERİN DURUMU NE OLACAK?

“Hükümet önce işsizin maaşına haciz koyuyor, sonra da itiraz üzerine ‘pardon’ diyor. İnsani ve vicdani olmayan bu tutum ve davranış, hukuka da aykırıdır, kanunda yeri de yoktur” diyen Emir, “İtiraz etmeyen ya da edemeyen vatandaşların durumu ne olacak?” diye sordu.