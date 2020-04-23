Salgın nedeniyle eğitime ara verilen Uruguay'da kırsaldaki okulların yarısı tekrar açıldı

BUENOS AIRES (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martın ortasında eğitime ara verilen Uruguay'da kırsaldaki okulların yarısından fazlası eğitim vermeye başladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, kırsalda bulunan 973 okulun 500'den fazlası, yalnızca ilköğretim için yaklaşık 4 bin öğrenci, 560 öğretmen ve 500'den fazla çalışan için kapılarını tekrar açtı.

Ulusal Halk Eğitimi İdaresi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Robert Silva Garcia, okullarının açılmasına ilişkin "Öğretmenleri ve görevlileriyle ilköğretim, tarihi bir dönemde zorluğa meydan okuyor." ifadesini kullandı.

– 14 Mart'ta eğitime ara verilmişti

Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, okulların günde 4 saat olmak üzere haftada 3 gün eğitim vereceğini açıklamıştı.

Uruguay'da ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 14 Mart'ta sınırlar kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Uruguay'da, 12 kişinin hayatına mal olan virüs şu ana kadar 549 kişide görüldü.