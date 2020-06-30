Salgın süreci ev kullanıcılarının 3D yazıcılara ilgisini artırdı

İSTANBUL (AA) – TOLGA YANIK – Salgın sürecinde siperli maske başta olmak üzere ihtiyaç duyulan çeşitli ürünlerin hızlı bir şekilde üretilmesine imkan sağlayan 3 boyutlu (3D) yazıcılar, kurumların yanı sıra ev kullanıcılarından da ilgi görmeye başladı.

Yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe'nin Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Dr. Emre Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde 3D yazıcılara yönelik artan ilginin, mayıs ve haziran ayında da devam ettiğini belirterek, "Özellikle ev kullanıcılarının 3D yazıcılara yönelik talebinde artış var. Beklentinin üzerinde bir taleple karşı karşıyayız." dedi.

Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların da 3D yazıcıları rahatlıkla kullanabileceğini ifade eden Akıncı, "Yüz binlerce 3D içerik sunan siteler var. Bu sitelerden; oyuncak, araba yedek parçası, aksesuar gibi çeşitli modellenmiş tasarımlar ücretsiz olarak indirilebiliyor. İndirilen modeller, herhangi bir teknik bilgiye gerek duymadan xDesktop isimli programımız aracılığıyla 3 boyutlu basılabiliyor." diye konuştu.

– "Ulaşılabilir fiyatlı 3D yazıcı talebi arttı"

Dr. Emre Akıncı, gelecek yıldan itibaren bazı şirketlerin çeşitli ürünlerinin 3D modellerini ücretsiz ya da cüzi bir ücretle tüketicilere sunmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Profesyonel tasarım oluşturma aşamasında ise 3D tasarım programları kullanılıyor. Ayrıca, cep telefonlarına yönelik bazı mobil uygulamalar aracılığıyla bir nesnenin fotoğrafı çekilip 3 boyutlu basılacak şekilde modellenebiliyor.

Türk mühendislerinin geliştirdiği programımız xDesktop, dünyadaki tüm 3D tasarım programıyla ücretsiz eşleşiyor. Tasarım hangi programda yapılırsa yapılsın xDesktop ile çıktısı alınabiliyor."

Ulaşılabilir fiyatlı ürün talebinin arttığını ve bu talebe yönelik Zaxe xlite isimli yeni bir 3D yazıcı geliştirdiklerini aktaran Akıncı, geliştirdikleri ürünün uygun fiyatlı olmasına rağmen uzun süre kullanılabilecek dayanıklılıkta olduğunu vurguladı.

– Türk mühendislerinden ev tipi 3D yazıcı

Zaxe Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Akıncı, Zaxe xlite'ın Türk mühendislerinin ürünü olduğunu, sadece bazı parçalarının uluslararası iş birliğiyle üretildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"3D yazıcılar için önemli bir parça olan 'kafa' kısmını bu konuda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan İngiltere merkezli E3D ile geliştirdik. İsveç merkezli Bondtech şirketiyle de mekanik aksamı oluşturduk. Böylece dayanıklılığı yüksek ev tipi bir 3D yazıcı ortaya çıktı.

Parçanın nasıl olacağının, nasıl çalışacağının tasarımını biz yaptık. Yurt dışından gelen parçaları birleştirme gibi bir durum yok. Ürünün fiyatı ulaşılabilir olmasına rağmen aksamı profesyonel cihazlarda kullanılan sistemlerden oluşuyor. Ayrıca, segmentindeki rakiplerinden farklı olarak ürünün 5 inç dijital dokunmatik ekranı bulunuyor."

Zaxe xlite'ın boyutunun 30 santimetre civarında olduğunu ve bu boyutlarda baskı alanı 22x23x20 santimetre olan çok az ürün bulunduğunu ifade eden Akıncı, "Bu boyutlardaki ithal cihazlar genellikle 12×15 santimetreden daha büyük baskı yapamaz. Ayrıca, yazıcının hafif olması da taşınabilirlik açısından ciddi avantaj sağlıyor." diye konuştu.

– "Yerli yazıcılar, Çin malı ürünlerden daha avantajlı"

Dr. Emre Akıncı, piyasada Çin malı 3D yazıcıların bulunduğunu ancak bu ürünlerin 24 ay garanti ve teknik destek ile sunulmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çin malı cihazların büyük bölümünün Türkiye'de distribütörü yok. Yerli üretim yapan bir şirket olarak, 3D yazıcıya ulaşmak isteyen herkese 24 ay garanti, 7/24 servis desteği, 6 çeşit renk özelliği olan bir ürün sunuyoruz.

Öte yandan, açık bir şekilde çalışan yazıcımızın üst kapatma aksesuarı da bulunuyor. Bu kapatma opsiyonuyla ABS ve üstü sert materyaller de basılabilir hale geliyor. Bu aksesuar ayrıca, ev ve okul gibi yerlerde çocukların yazıcıya dokunmasını da engelliyor."

– "3D baskı, normal çıktı almak kadar kolay"

Zaxe xlite ile ilgili kullanıcılardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Akıncı, "Daha önce 3D yazıcı kullanmayanlar; ürünün kurulumunun ve kullanımının basit olduğunu, 3D baskının normal bir çıktı almak kadar kolay olduğunu belirtiyor." dedi.

Akıncı, xlite modeline yoğun bir talep olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sayıda yardımsever bizden ürün alarak okullara bağış yapıyor. Hayal edilen her şeyin üretilmesine imkan sağlayan 3D yazıcılar, öğrencilerin eğitim sürecine önemli katkı sağlıyor.

KDV dahil 3 bin 499 TL satış fiyatına sahip yeni ürünümüz, bütçeleri sınırlı eğitim kurumlarının bu teknolojiyle buluşması için bir avantaj oluşturuyor. Bozulma oranı düşük olan ve 7/24 servis desteğiyle sunulan Zaxe xlite, öğrenciler için uygun bir kullanım sunuyor."