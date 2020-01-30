‘Salgın turizme zarar vermemeli’ diyen Bakan Mehmet Ersoy: Koronavirüsü adım adım izliyoruz

Çin’den kaynaklanan koronavirüsün turizmimize zarar vermemesi için gelişmeleri adım adım izlediklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, şüpheli her olayın “koronavirüs” olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyledi. Ersoy, yaratılacak yanlış algının turizme kalıcı zarar vereceği uyarısında bulundu. Geçen yıl 450 bin civarında Çinli turist geldiğini, hatırlatan Bakan Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nda gazetecilerle bir araya geldi.

“HEPSİ KORONA DEĞİL”

Bakan Ersoy, gündeme ilişkin soruları şöyle cevaplandırdı: “Mevsim gereği gribal enfeksiyonların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Turizm de bir algı operasyonu. Algıyı ne kadar iyi yönetirseniz, o kadar başarılı sonuçlar alırsınız. Sağlık Bakanlığı ile bire bir çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı da çok hassas ve etkin bir şekilde takip ediyor. Koronavirüs alarmı çok sık güdeme geliyor. Biz bu algıyı eğer doğru yönetemezsek, turizm sektörü başta olmak üzere Türk ekonomisi olumsuz etkilenir. Bizde en ufak bir zafiyet yok. Bakanlığımız çok etkili ve hassas bir şekilde süreci yönetiyor.”

Ersoy, her teşhisle ilgili gerekli hassasiyette önlem alındığını ancak şüpheli vakaların başka rahatsızlıklar olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Ersoy, “Koronavirüs alarmı diye vurgulayıp yurtdışında yanlış bir algı yaratırsak turizme kalıcı zarar veririz. Gribal enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde şüphelerle karşılaşacağız, bunları doğru yönetmemiz lazım” dedi.

ŞU AN İZLİYORUZ

Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya ilişkin yapacağı açıklamalar netleşmeden aktif bir eylem planına geçmenin doğru olmayacağını dile getiren Bakan Ersoy, “Ne yapacağımızı biliyoruz. Turizmi Geliştirme Ajansı’nın kurulma nedeni bu. Sektörlerimizi bunlara dayanıklı hale getirmeliyiz. Şu an için izlemedeyiz. Bizi endişelendirecek bir durum yok. Çinle ilgili büyük beklentimiz var. Bu beklentimizi etkiler. 2019’da 450 bine yakın Çinli turist ziyaretçimiz vardı. Bu sene de ciddi bir büyüme bekliyorduk. Bu büyüme gerçekleşmez. Türkiye’nin genel turist profilinde çok etkili bir sayı değil. Nerelere sıçrar onu konuşmak için erken. Gelişim gösterdikçe adım adım izliyoruz. Ona göre önlemlerimizi değiştireceğiz. Sadece Çin ile sınırlı kalırsa Türkiye’nin turizmi açısından çok etkili olmaz. Türkiye’nin 2020 hedefini etkilemez” ifadelerini kullandı.

6 MİLYON TÜRK YURTDIŞINDA

Yurtdışında 2 milyonu 25 yaşın altında olmak üzere 6 milyon vatandaşımızın bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, bunların 3 milyonunun seçmen statüsünde olduğunu, ekonomimize yılda 5 milyar dolarlık bir katkı sağladığını da bildirdi.

BULUNAN DEFİNE YOK

Dipsiz Göl’de define aranması olayından sonra define aramaları ile ilgili koşulları ağırlaştırdıklarını kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Define kazı izinlerini vermek bir dert vermemek ayrı bir dert. Vermezseniz de bu kez kaçak kazıları teşvik etmiş olursunuz. Bu daha sıkıntılı bir durum. En azından bizim kontrolümüz altında oluyor. Çok sıkıntılı bir durum olursa müdahale etme şansımız oluyor. Define izinlerinden bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Binin üzerinde define kazı izni verildi, bir şey bulamadılar. Vermediğinizde daha büyük bir sıkıntı. Bu sefer her yeri delik deşik ederler. En azından kontrollü bir şekilde kazı bittikten sonra eski haline getirme çalışmaları yapılıyor. Başına görevli koyuyoruz.” Tarihi eser kaçakçılığını önlemek için şube müdürlüğünü Kaçakçılıkla Mücadele Başkanlığı’na dönüştürdüklerini ve daha etkili mücadele edileceğini kaydeden Ersoy, “Önemli olan eserin yurtdışına çıkmasını engellemek. Yurtdışına gittiği zaman alması çok zor oluyor” dedi.