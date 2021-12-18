Salgın ve Ekonomik Zorlukların Gölgesinde Noel Bayramı

COVID-19, artan enflasyon ve kutuplaştırıcı siyasetin gölgesinde, Amerikalılar tatil sezonuna bir dizi kaygıyla birlikte giriyor ve bu da bazılarının ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Birçok kişi akıl sağlığını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Bazıları salgının başlamasından bu yana nerdeyse iki yıl aradan sonra ilk kez Noel’de sevdikleriyle bir araya gelecek. Bunun, özellikle hassas konularda duygu patlamalarına neden olabileceği tahmin ediliyor.

Noel Bayramı tatilini bu yıl ailesiyle birlikte geçirenler arasında olan Casey Witte, “Kişisel tecrübeme dayanarak söylüyorum, herkesin tatillerle ilgili çok farklı düşünceleri var. Eminim bu tartışma konusu olacak” diyor.

Siber Operasyonlar Programı Yöneticisi Lesley Harris de, farklı düşünce ve duyguların dikkat çekici olduğuna vurgu yapıyor: “Sanırım sosyal medyada veya başka platformlardaki gerçek yaşam sohbetleri insanların gerçek inançları ve düşüncelerini öğrenmek açısından çok önemli olurdu.”

Psikiyatrist David Charney de, zor bir yılın ardından insanların ruh sağlığı durumuna anlayışla yaklaşmak gerekeceğini söylüyor: “Bütün toplumda sinirler gergin, asabiyette genel bir artış var. Münakaşaya girmeden bir yol alamıyorsunuz çünkü kimsenin fikrini değiştiremiyorsunuz. Neşeli ve tartışma ortamı olan yerler bulmak gerekiyor.”

COVID-19 yüzünden yakınlarını kaybetmiş olanların duyduğu üzüntüyü de anlayışla karşılamak gerekiyor.

Charney, bununla ilgili olarak da, “İnsanların ihtiyacı olan, düşüncelerini ve hissettiklerini istedikleri zaman istedikleri şekilde anlatma fırsatı bulmak. Eğer kayıplarıyla ilgili konuşmaya hazır değillerse onları yalnız bırakın” diyor.

“İnternet bağımlılığından kurtulmak gerekiyor”

Profesör Jagdish Khubchandani’ye göre tatil sezonunda çevremizdekilerin ruh sağlığına ilgi göstermek özellikle de eğer tek başına tatil geçiriyorlarsa hayati önem taşıyor. Salgın döneminde Amerika’nın ruh sağlığıyla ilgili araştırma yapan Khubchandani, internet bağımlılığının olumsuz etkilerine dikkat çekiyor: “Amerikalı yetişkinlerin yüzde 14’ü internet bağımlısı. Bu onlarda ciddi huzursuzluğa, depresyon belirtilerine ve ayrıca sosyal hayatlarının bozulmasına neden oluyor.”

Profesör, teknoloji kullanma konusunda bir denge tutturmanın stresi azaltacağını söylüyor: “Sıkıntıyı, izole olmayı önleyin, yeni bir şey yapın, yeni bir beceri öğrenin, hobiniz olsun, dışarı çıkın, gönüllü olun, birine yardım edin.”

Ailesi yaklaşık 40 yıldır Noel ağacı satan Shari Gallery ise, herkese doğaya yakın olmaları çağrısı yapıyor: “Bu bizim sanırım ruh sağlığını korumak için önerebileceğimiz küçük bir çare. Eğer herkes çam ağaçlarının güzel kokularını koklayabilirse bu onları rahatlatır, akıl sağlığını korumalarına yardımcı olur.”

Şef Adams Hernandez ise, bu yıl restoranların yaşadığı mali zorlukların geride kalacağından umutlu: “Sonunda geldik ve Noel ağacı almak için seçenekleri değerlendirdik. Az önce bir ağaç aldık. Bunu yapabilmek bile heyecan verici.”