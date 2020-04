Salgına karşı evde kalanlar için cilt bakım önerileri

İSTANBUL (AA) – Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, evde kalınan bugünlerde moral ve motivasyonu yüksek tutmak adına kişilerin ciltlerini ihmal etmemesi gerektiğini belirterek, "Evde olduğumuz bu dönemde kendimizi iyi hissetmek ve motivasyonumuzu yüksek tutmak için cildimize bakmayı ihmal etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla evlerinden çıkmayanlar moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için egzersiz önerileri, pratik yemek tarifleri, çocuklarla yapılacak farklı etkinliklerin yanı sıra evde kişisel bakım konusunu da merakla araştırdığı konular arasında ilk sıraya oturttu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Değirmenci, "Evde olduğumuz bu dönemde kendimizi iyi hissetmek ve motivasyonumuzu yüksek tutmak için cildimize bakmayı ihmal etmemeliyiz. Sağlıklı bir cilt için su içmek, doğru ve dengeli beslenmek, cildimizi temiz ve nemli tutmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Değirmenci, evde cilt bakımıyla ilgili şu önerilerde bulundu:

"Işıl ışıl, sağlıklı bir cildin en önemli adımı, cildin düzenli olarak her sabah ve günün sonunda temizlenmesidir. Evde olunan bu dönemde bu işlemi ihmal etmemeli mutlaka her günün sonunda yüzünüzü cilt yapınıza uygun ürünle temizlemelisiniz. Bunun için cilt yapısına ve kullanım alışkanlıklarına göre temizleme jelleri, nemlendirici içeriği olan sabunlar ya da temizleme sütleri oldukça yardımcı olacaktır. Yüzü temizleme işleminin ardından cildin gözeneklerini arındırmak, siyah nokta ve sivilce oluşumunu engellemek amacıyla tonik kullanılmalı. Cildin nemlendirilmesi ve beslenmesi de cilt bakımında bir diğer önemli husustur. Bunun için, cilt endişesine uygun serumla konsantre bakımın ardından uygun bir nemlendirici kullanmak oldukça fayda sağlayacaktır. Ancak her krem her cilt yapısına uygun değildir. Bu nedenle cilt yapısına uygun, su bazlı ya da yağ bazlı bakım kremi ile yüzünüzü her sabah ve akşam nemlendirerek cildinizin daima nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Günlük nemlendirme rutininizin yanı sıra haftalık olarak yapacağınız bakım maskeleri de cildinizin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini sağlayacak, gerekli olan nemi verecektir."

Ölü derileri temizlemek ve cildin nefes almasını sağlamak için haftada 1 kere peeling yapılabileceğini kaydeden Değirmenci, "Uyku cildin yenilenmesi için en önemli adımlardan biridir. Her gün en az 7-8 saat uyuyarak cildinizin yenilenmesine fırsat verebilirsiniz. Tüm bu bakım önerilerinin yanında cilt sağlığınız için yeterli oranda su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Unutmayın, su içmek sadece cilt için değil tüm metabolizma için iyi gelmektedir." ifadelerini kullandı.

– Yapılmaması gerekenler

Değirmenci, cilt bakımında yapılmaması gerekenlere de dikkat çekerek, "Özellikle cildimizi temizlerken nazik davranılmaması, cilt tipine uygun olmayan ürünlerin kullanılması, sivilceli ciltlere sert granüllü peelinglerin uygulanması ve kılcal damarları yüzeye yakın ciltlere buhar uygulanması sıklıkla yapılan hatalar arasındadır. Cilt bakımımız için yaptığımız her yatırımı, geleceğimize bir sigorta gibi düşünebiliriz. Bu nedenle genç yaşlar itibariyle, yaşa ve cilt tipine uygun bakım yapmak ileriki yaşlarda sağlıklı ve bakımlı bir cilde sahip olabilmek için büyük önem taşıyor. Evde olduğumuz bu dönemde, gün içinde ayıracağımız kısa bir vakitle hem cildimize hem kendimize iyi bakabilir, moral ve motivasyonumuzu yukarı çekebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

