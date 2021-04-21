Salgında hava temizleyicilere talep arttı

İSTANBUL (AA) – MediaMarkt'a göre, salgın nedeniyle vaka artışlarının zirve yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden başladığı bugünlerde evlerde solunan havanın kalitesi de ön plana çıktı.

MediaMarkt, yaptığı açıklamada tüketiciler için hazırladığı listede son dönemde talebin arttığı hava temizleyiciler ile ilgili ipuçları verdi.

Buna göre, 1 yılı aşkın süredir hayatı etkisine alan salgın, hijyen ürünlerinden sonra hava temizleyicileri de yeniden gündeme getirdi. Uzaktan çalışmayla birlikte 7/24 evinden çıkmayanlar bile var. Durum böyle olunca evlerin havalandırması da daha önemli hale geldi. Bazı solunum yolları hastalıklarına, sigara gibi kötü kokulara ve alerjik unsurlara karşı evlerde kullanılabilen hava temizleyiciler bu noktada vatandaşın ihtiyacına en iyi şekilde cevap veriyor. MediaMarkt, tüketiciler için hazırladığı alışveriş önerileri listesinde ideal hava temizleyiciler için ipuçları verdi.

– Satın almadan önce bu soruları kendinize sorun

Söz konusu alışveriş önerilerine göre, birçok çeşidi bulunan hava temizleyiciler ve nemlendiriciler hangi amaçla kullanılacağına, filtreleme sistemlerine, kullanılacak ortamın büyüklüğüne göre farklılık gösterirken bazı ürünler de otomatik algılama ve otomatik çalışma seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Dolayısıyla tüketiciler de ürün tercihlerinde ilk olarak bu başlıklara dikkat etmeliler.

– Cihaz seçilirken “ihtiyaca uygun filtreli” ürünler seçilmeli

Filtreleme sistemi çok önemli. HEPA, karbon ve aktif karbon gibi seçenekleri bulunan filtreleme sistemleriyle cihazlar, bu alanda birbirinden ayrışıyor hatta markadan markaya göre de değişiklik gösteriyor. Karbon filtreler özellikle gaz ve kokuları havadan ayrıştırabilirken HEPA filtreli cihazlar yüksek verimli özellikleriyle havada bulunan daha küçük partikülleri de yakalama özelliğine sahipler. Başka bir değişle genel olarak toz, sigara veya türlü kötü kokulara karşı karbon filtreli cihazlar yeterli olabilecekken bakteri, polen, alerjen, toz veya kötü kokular gibi unsurlara karşı HEPA filtreli cihazlar tercih edilmeli. Çok küçük partikülleri de yakalamak üzere tasarlanan HEPA filtreye sahip cihazlar, bu yanlarıyla birçok farklı alanda da kullanılabiliyor.

Filtreler hakkında tüketicilerin merak ettiği diğer bir soru ise filtrelerin değişimi veya tekrar kullanılabilir olma özelliği. Bu konu markadan markaya ve modelden modele göre değişiklik gösterse de bazı filtrelerin değiştirilmesi gerekirken bazıları ise yıkanabilme ve kolay temizlenebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Bununla beraber kullanım sıklığına göre değişiklik gösterse de filtrelerin büyük çoğunluğunun yılda 1 kez değiştirilmesi yeterli görülüyor.

– Düşük gürültü emisyonu önemli bir özellik

Elektrik tasarruflu olan bu cihazların büyük kısmında otomatik algılama ve çalışma özelliği bulunuyor. Bu cihazlar tıpkı klimalarda olduğu gibi içerisini ölçümlüyor ve gerekli durumlarda kendileri çalışıyor.

Temiz bir hava solumak için evlere alınan bu cihazlar hakkında sorulan diğer bir soru ise çalışırken ses çıkartıp çıkartmadığı. Odada kendi halinde çalışan bu cihazların büyük çoğunluğu kullanıcıları rahatsız etmeyecek gürültü emisyon oranına sahip.

– Odanın büyüklüğüne göre cihaz seçin

Tüm bu özellikler, tüketicilerin hava temizleyici ürün tercihlerinde çok önemli kriterler. Fakat diğer önemli konuysa cihazın kullanılacağı odanın büyüklüğü. Tüketiciler görece daha ufak sayılabilecek yatak odalarına alabildiği gibi salon veya oturma odaları gibi daha çok insanın bulunabildiği, daha geniş yaşam alanlarına da hava temizleyici alabiliyor. Bu noktada ise ürünün kullanılabileceği maksimum metrekare özelliği devreye giriyor. Bu konu hakkında bilgi, seçilen ürünün açıklamasının yer aldığı tabloda yer alabildiği gibi MediaMarkt danışmanları tarafından da sağlanabiliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle tüketiciye hizmet veren MediaMarkt mağazalarında satışa sunulan Dyson, Samsung, Coway, Medisana, Fakir ve Bluair markalı ürünlerin fiyatları ise 299 liradan başlayıp 4 bin 499 liraya kadar çıkıyor.