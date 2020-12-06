Salgında işsiz kalan binlerce kişi kağıt toplayıcılığı yapıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, salgın nedeniyle işini kaybeden binlerce kişinin yaşadıklarını çarpıcı örneklerle anlattı. Günlük işlerde çalışan ve virüs nedeniyle işlerini kaybeden çok sayıda vatandaşın sokaklardan kağıt toplayıp kilo ile satmaya başladığını belirten Sera Kadıgil, şunları söyledi:

‘AÇIZ’ DİYORLAR: Hiçbir birikimi ve sigortası olmayan günlük işlerle geçinen işsizlik maaşı da alamayan insanlar var. Şimdi günde 20-30 lira kazanabilmek için, sokaktan kağıt topluyorlar. Eskiden insanlar bizi iş istemek için, çok zor durumdaysa da fatura borcu için arardı. Şimdi açız diye arıyorlar.

MEKANLAR KAPANDI: Set işçisi, oyuncu, müzisyenler, işsizlikten dolayı garsonluk yapmaya başlamışlardı. Çok ünlü isimlerle çalışan sanatçı arkadaşlar bile zor durumda kaldı. Kira ya da faturaları ödeyememeyi geçtik aç kaldılar. Pandemi döneminde mekanlar kapanınca, artık onu da yapamıyorlar.

İŞSİZ KALDILAR: Esnaf bize ulaşıyor, yanlarında çalışanlar için de ayrıca yardım istiyorlar. Roman vatandaşlarımız da çok kötü durumda. Çünkü günlük işlerde çalışıyorlar. Çiçekçilik, müzisyenlik, komilik gibi işler yapıyorlardı, işsiz kaldılar. Belediyelerin yardım kolilerinden talep eden çok fazla kişi var. Açlıkla mücadele ediyor insanlar.

MAMA PARASI YOK: Özellikle alt gelir grubunun durumu içler acısı. Hiç sigortaları olmamış, hiçbir birikimleri yok. Günlük yiyeceklerini çıkarttıkları işleri de artık yok ve onlara destek olacak bir devlet de yok. Annelerin çocuğuna yedireceği maması yok, bez alacak parası yok, yiyecek makarnası bile yok, komşusunda da yok. TÜİK araştırmalarına bile girmeyen ve ayda 600 liraya tek göz odada yaşamaya çalışan binlerce insan var bu ülkede.

KAĞIDIN KİLOSU DA DÜŞTÜ

Pandemiden önce sokaklardan topladıkları kağıtla geçinen ve kilosunu 50 liraya satanlar bulunduğunu hatırlatan Sera Kadıgil, süreçte işsiz kalanların da bu alanda çalışmaya başladığını kaydetti. Şu günlerde hurda kağıdın kilosunun 20-30 liraya kadar düştüğünü vurgulayan Kadıgil, “Çekmeköy’deki evinden çıkıyor, Ümraniye’ye yürüyor, Üsküdar’a devam ediyor, aynı yoldan geri dönüyor kağıt topluyor. Kazanabildiği sadece 20-30 lira” dedi.