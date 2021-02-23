Salgında Ölen Yarım Milyon Kişi için Saygı Duruşu 

Başkan Joe Biden ABD’de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 500 bini geçmesi nedeniyle bir konuşma yaptı. Salgında hayatını kaybeden Amerikalılar’ın sayısının 500 bin 71 olduğunu belirten Biden, bir yılda kaydedilen bu rakamın 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı’ndaki kayıpların hepsinden daha fazla olduğuna dikkat çekti. Biden virüse karşı dünyadaki diğer ülkelerin hepsinden daha fazla kurban verildiğini söyledi.

“Ülke olarak böylesine zalim bir kaderi kabullenemeyiz” diyen Biden, “Salgınla uzun süre savaşırken acıya karşı duyarsız hale gelmemeliyiz” diye konuştu.

“Dezenformasyon politikasını; aileleri, toplulukları ve ülkeyi bölmeyi bir kenara bırakmalıyız” diyen Biden, bunun şimdiden çok sayıda hayata mal olduğunu söyledi ve “Bununla tek bir halk olarak; Amerika olarak birlikte savaşmalıyız” dedi.

Joe Biden; First Lady Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff ile birlikte Beyaz Saray’ın salgında hayatını kaybedenleri anmak için mumların yerleştirildiği merdivenlerinin önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve Amerikan halkını da bir dakika sessizliğe davet etti.





Biden ayrıca federal binalardaki ve askeri tesislerdeki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Başkent Washington’daki Ulusal Katedral’de de Corona kurbanlarını anmak için çanlar çalındı.

Günlük vaka sayıları ve hastaneye yatma oranlarıysa Şükran Günü ve Noel tatilinin ardından düşüşe geçti.

Dünya genelindeki Corona virüsü ölümlerinin yaklaşık yüzde 19’u ABD’de kaydedildi, ancak ülke dünya nüfusunun yalnızca yüzde 4’ünü oluşturuyor. Reuters haber ajansına göre ABD’de vaka sayısıysa 28 milyonu geçti.

Geçen yılın başından itibaren ülkede yayılan virüs, Mayıs ayına gelindiğinde 100 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Salgının yaz aylarında tırmanışa geçmesiyle ölü sayısı Eylül ayında ikiye katlandı.

Aralık ayında ABD’de ölü sayısı 300 bine ulaştı. Kasım ayının sonundaki Şükran Günü’nün ardından gelen 3 ayda virüs 230 bin kişinin ölümüne neden oldu.

ABD’de Aralık-Şubat ayları arasında kaydedilen ölümler tüm Corona virüsü ölümlerinin yüzde 46’sını oluşturuyor.

Uzmanlardan yeni varyantlara karşı uyarı

Aşılamanın da etkisiyle yeni vaka sayıları son 6 haftadır arka arkaya düşse de uzmanlar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının bu olumlu gidişi tersine çevirebileceği uyarısında bulunuyor.

2020’de virüs ABD’de ortalama yaşam süresini de bir yıl kısalttı. Bu 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ortalama yaşam süresinde görülen en büyük kısalma.

20 Ocak’ta görevi eski başkan Donald Trump’tan devralan Joe Biden, seçim kampanyası sırasında Corona virüsüyle mücadeleye Trump yönetiminden daha çok eğilme sözü vermişti.

Fauci: ”Siyasi bölünmenin payı büyük”

Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, ABD’de ölü sayısının 500 bin sınırını geçmesinde siyasi bölünmenin de önemli payı olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan Fauci, maske takmanın bile bir sağlık önlemi olmaktan çıkıp siyasi bir duruş göstergesi haline geldiğini söyledi.

Fauci, siyasi bölünme olmasaydı bile Corona virüsü salgınının büyük bir sorun olacağını söyleyerek Almanya ve İngiltere gibi kamu sağlığı önlemlerine sıkı şekilde uyulan toplumların bile virüs karşısında yaşadığı zorlukları örnek gösterdi.

Beyaz Saraya Corona virüsü görev gücünün liderlerinden Fauci, “Zengin ve sofistike bir ülkenin dünyada salgından en fazla etkilenen ve en fazla can kaybının yaşandığı ülke haline gelmesini açıklamaya bu bile yetmiyor” dedi.

Fauci, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları gibi aşının bağışıklık yanıtını azaltan yeni türlerin ortaya çıkmasının da salgının ne zaman geride bırakılabileceği konusunda tahmin yürütülmesini zorlaştırdığını söyledi.

Fauci ve Biden, daha önce yaptıkları açıklamalarda ABD’nin normalleşmeye başlama tarihinin gelecek Noel’i bulacağını söylemişti.