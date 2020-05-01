Salgında yemek alışkanlıklarımızla fark attık

Tüm dünyayı evlere çekilmeye zorlayan ve yepyeni bir toplumsal ve ekonomik düzen yaratacağı düşünülen corona virüsü salgını, perakende sektöründeki dönüşüm sürecine hız katarken, Türk toplumu ise yemek alışkanlıkları ile fark yarattı.

Nielsen tarafından 80 ülkede yapılan araştırmaya göre Avrupa’daki tüketiciler paket servise yöneldi, Türkiye’de ise tüketicilerin yüzde 80’i mutfağa girerek, daha çok evde yemek pişirdiğini açıkladı.

Türkiye bu oranla Avrupa’da ilk sırada yer aldı. Pandemi öncesindeki 10 haftalık dönemde zincir marketlerin yüzde 15 civarında seyreden satış artışları ise mart ayı ile birlikte başlayan 5 haftalık dönemde yüzde 39’a yükseldi.

Bu dönemde büyük sıçrama kaydeden online alışverişlerde ise pandemi öncesinde yüzde 50 olan büyüme rakamı son haftada yüzde 171’e ulaştı.

UZAK DOĞU HEDEFİ

Bu dönemde tüm dünyada öne çıkan gıda ve temizlik ürünleri satışları için pandemi sonrasında da Türkiye açısından hem ihracat hem de iç satışlar anlamında büyük bir fırsat olduğuna işaret ediliyor.

Dün online olarak gerçekleşen CEO Club toplantısında konuşan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Perakende sektörü zaten bir dijitalleşme sürecinden geçiyordu, Covid-19 burada bir katalizör olarak ön plana çıktı. Türkiye’de farklılaşan alan yemek yeme alışkanlıkları oldu.

Türkiye’de her 3 kişiden 2’si temassız uygulamaları kucaklamaya da hazır. Yüzde 37’lik bir online alışveriş tercihi de görüldü. Bu rakam Avrupa’da yüzde 22, dünyada yüzde 27 seviyesinde. Çin’de ise yüzde 64” ifadeleri ile dijitalleşmede Türkiye’nin Avrupa’yı geride bırakarak Uzak Doğu ülkelerindeki rakamlara doğru ilerlediğini aktardı.

İFTARLAR GÖRÜNTÜLÜ

Türkiye’de oruç tutma oranının geçen yıllara göre farklılık göstermediğini dile getiren Erdoğan, 18 Nisan haftasında yine her zamanki gibi Ramazan alışverişi yapıldığını dile getirdi.

Bu dönemde, atıştırmalık, şarküteri, kahvaltılık, su, soda ve temizlik ürünlerinin öne çıktığını kaydeden Erdoğan, “Özellikle sosyal mesafe kapsamı ile tüketicilerin görüşü ev ziyaretlerini ve iftarları tercih etmeyecekleri yönünde. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 26’sı görüntülü konuşma ile iftar yapacaklarını açıkladı” bilgisini verdi.

Açığı yerli fabrikalar kapattı

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye’de iş ve ekonomiye dair endişelerin ön plana çıktığını ve markaların değer algısına dikkat etmesi gerektiğini aktararak, şunları söyledi:

*Bu süreçte Türkiye dışından talep oldu. Avrupa’daki üretim hatlarında, fabrikalarımızda yüzde 40’lara varan sıkıntılar oluştu. Bunları Türkiye’deki fabrikalarla kapatmaya çalıştık.

*Biz deterjan ve kağıt ürünlerinde lideriz. İhracatımızda yüzde 30’luk bir artış var. Avrupa’nın kıyısında sürdürülebilir üretime devam edebilen bir ülke olmasının kıymetini hem biz hem de Avrupa’nın salgın sonrasında göreceğini düşünüyorum.