Salgının görünmeyen yüzü!

Sözcü TV’den Turgut Erat’a konuşan Avukat Özgecan Sırma, virüs ile birlikte velayet savaşlarının tekrar başladığını, ev içi şiddetin arttığını, virüs ile birlikte işsiz kalan tarafın nafaka hacizleriye karşı karşıya kaldığını belirtti.

Karantina sürecinde çocuğun velayetine sahip olan tarafın, bu süreçte çocukları diğer ebeveyne göstermediği gerekçesiyle şikayetlerin arttığını belirten Sırma, bazı ebeveynlerin bu nedenle tekrar adli kolluğa şikayette bulunduğunu söyledi.

NAFAKA MAĞDURLARINA HACİZ YOLU AÇIK

Avukat Sırma, virüs nedeniyle birçok çekişmeli ticari davada icra yönteminin kaldırıldığını ancak sadece nafaka ödeyenlere yönelik icranın devam ettiğini belirtti.

Hem kadının hem de erkeğin mağdur olmaması için yetkililerin bu süreçte bir fon oluşturması gerektiğini belirten Sırma, virüs yüzünden pek çok müvekkilinin işsiz kalıp nafaka ödeyemeyecek duruma gelmesiyle bu mağduriyetin daha da artacağını söyledi.