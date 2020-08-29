Salgınla mücadelede “bölgelere özel” insan hareketi uyarısı

AYDIN (AA) – FERDİ UZUN – Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Yayla göçü, yazlıkçı ve tarım işleri gibi bölgeye özel insan hareketi için önlemler alınmalı." dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına ilişkin ulusal ve yerel bazda alınan kararların etkisini değerlendirdi.

Salgına karşı mücadelenin bütüncül bakış açısı gerektirdiğini belirten Okyay, bu süreçte merkezden ve yerelden alınan kararların çok önemli olduğuna işaret etti.

Okyay, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi ve yereldeki karar verme sürecinin iyi takip edilmesi gerekiyor. Biri olmadan diğerinin tek başına salgın sürecini başarıyla yürütmesi mümkün değildir. Diğer taraftan da il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar çok etkili oluyor. Örneğin karantina altına alınmış bir köyde karantina bitimine kadar yeni olguların çıkışı engelleniyor ve köy üzerindeki kısıtlamalar kaldırılabiliyor. Yine asker uğurlamalarının kısıtlanması, bu kalabalık ve coşkulu eylem nedeniyle ortaya çıkan yeni olguların önüne geçti."

Pınar Okyay, salgına yönelik alınan kararların sonuçlarının da iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının epidemiyolojik verileri değerlendirdiğini anlatan Prof. Dr. Okyay, bu noktada elde edilecek rakamların, riskin etkinliği ve kısıtlamalara ilişkin önerilerde bulunulmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Salgın sürecinde alınan kararların illerin özelliğine göre değişebileceğini belirten Okyay, şunları kaydetti:

"Halkın toplandığı açık ya da kapalı alanlar varsa onlara yönelik önlem alınabilir. Parklarda mekansal düzenlemeler, yaş gruplarına göre kullanım saatleri düzenlenebilir. Yine yerelde özel kutlamalar, şenlikler, düğün, taziye gibi etkinliklerde sayı kısıtlaması olabilir. Bölgedeki riskli çalışma ortamlarının tanımlanması ve iş yerleriyle ilgili önemler alınmalı. Toplu taşıma sefer sıklığının artırılarak seferdeki kişi sayısının seyreltilmesi gerekir. Yayla göçü, yazlıkçı ve tarım işleri gibi bölgeye özel insan hareketi için önlemler alınmalı."