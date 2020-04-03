Salgınla mücadeleye Avrupa örneği

Avrupa ülkelerindeki uygulamaları örnek gösteren Yarkadaş, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği halde halkın mağdur olmaması için farklı tedbirler alındığını ve başarılı olunduğunu açıkladı.

Yarkadaş, şunları söyledi:

*Almanya, Belçika, Fransa değişik tedbirler alıyor. Belçika’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve tüm KOBİ’lere 10 maddelik bir form yollandı.

*Bu forma, şirketlerin 2019 yılı mart, nisan, mayıs aylarına ait gelir- gider tablolarının eklenmesi istendi. Böylece bu işletmelere 2019 yılının cirolarına göre ödeme yapıldı, karşılığında işletme sahibinin kimseyi işten çıkarmaması sağlandı.

Almanya da yaşayan bir Türk arkadaşının anlattıklarını da aktaran Yarkadaş şöyle devam etti;

*Dükkanını kapatmak zorunda kaldıktan sonra Alman hükümeti, kendisi ve ailesinin kullanması için hesabına 9 bin Euro yatırıyor.

*O da bu para ile tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Almanya bizi kıskanıyor diyenler, salgın sonrası hâlâ yurttaşlarına kolonya, maske bile veremedi. Üstüne üstlük bir de vatandaşlardan para istiyor.