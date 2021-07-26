Salı günü kaçan 680 kilogramlık boğa hala bulunamadı: ‘İnekle tuzağa düşürmeyi denedik’

Polis ve hayvan kurtarma ekipleri, salı sabahından bu yana helikopter ve gece görüş ekipmanları kullanarak boğayı arıyor. Ekipler bir yandan da boğayı yem ve inekle tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Koyu postlu, 680 kilogramlık boğayı tarlalardan, yollardan ve banliyö evlerinin ön bahçelerinden geçerken gören Long Island sakinleri, sıcakkanlı bir yaklaşımla hayvana “Barney” lakabını taktı.

Strong Island Hayvan Kurtarma isimli topluluktan Frankie Floridia, Newsday’e şöyle konuştu:

Onu atlarla ve bir inekle tuzağa düşürmeyi denedik. Orada (elimde bir sakinleştirici tabancayla) boğayı arıyordum ve kendi kendime ‘Indiana Jones filmlerindeki gibi inekleri avlıyorum’ dedim.

Floridia, “Sinir bozucuydu. Uzadıkça neler olacağını merak ediyorsunuz” dedi.

Ekipler, New York şehrinin doğusunda kalan yaklaşık 80 kilometrelik bir alanda at sırtında ve yayan olarak arama yaptı. Aynı zamanda drone’lar kullanarak boğanın yerini havadan tespit etmeye çalıştılar.

Independent Türkçe’nin haberine göre boğa, ne Barney’nin çiftlikte yediği yemle hazırlanan “boğa tuzağı” ne de kızışmış bir inekle kandırılabilidi.

Barney’nin Long Island’ın yoğun çalılık ve çam ormanları bulunan bir bölgesinde dolaştığı düşünülüyor. Kurtarma ekipleri, bu durumun arama çalışmalarını aksattığını belirtti.

Floridia şunları söyledi:

“İnsanlara karşı saldırgan olması yönünde bir endişem yok. Boynuzları yok ve saldırgan bir hayvan değil. İnsanları gördüğünde kaçacağını düşünüyorum. Yalnızca şundan endişeleniyorum; karanlıkta bir yolda dolaşmaya başlayacak ve postunun rengi nedeniyle bazı sürücüler onu görmeyecek.”

Bu haftanın başlarında Sunrise Otoyolu’nun bir kısmı, boğanın çevrede görülmesi nedeniyle kapatılmıştı.

Kurtarma ekipleri, Barney’i bulduklarında daha önce yaşadığı sığınağa geri götürmeyi umuyor.