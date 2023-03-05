Salih Uçan: Orta sahadaki kalabalıklık güzel bir şey

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın ilk golünü atan Salih Uçan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Çok puan kaybettikleri süreçte daha çok maçlar kazanmaları gerektiğini belirten Salih Uçan, “Biraz kötü günler geçiriyoruz ülke adına. Takım olarak da öyle. O yüzden toparlanmamız gerekiyor. Bugün de zorlu bir mücadele oldu. Ama onun dışında çok şansımız vardı. Hem ilk yarı hem ikinci yarı… Pasları doğru yapabilsek veya ya da son vuruşları doğru yapabilsek farklı bir maç olacaktı. Son dakikalarda biraz pozisyon vardık ama atabilirdik de. Sonuçta kazandık. Daha çok kazanmamız lazım. Çok puan kaybettik. İnşallah kazanarak devam ederiz” dedi.

Orta sahaya yapılan takviyelere ilişkin görüşleri sorulan tecrübeli oyuncu, “Güzel, gelmesi gerekiyor. Kart cezaları oluyor, sakatlıklar oluyor. Orta sahadaki kalabalık dengeli olduğu şekilde takım adına güzel bir şey. Ne kadar çok oyuncu o kadar herkesin birbirini zorlayacağı anlamına geliyor. Bu zorlamalar da takım içine olumlu yansıyacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.