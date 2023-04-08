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8 Nisan 2023
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Salih Uçan rekor kıracak! En son 2021 yılında…

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş’ın 29 yaşındaki orta sahası Salih Uçan, sezona oldukça iyi bir başlangıç yaparken ardından sakatlıklar nedeniyle düşüş yaşamıştı. Ancak iyileşen ve fizik gücünü toparlayan tecrübeli oyuncunun, son haftalarda skora sağladığı rakamlar dikkat çekti. Salih, tabelaya en çok katkı yaptığı sezonu 2020-21’de Alanyaspor’da yaşamıştı. O dönem 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynayan milli orta saha, performansıyla dikkat çekince Beşiktaş’a transferi gerçekleşti.

HOCASINDAN TEBRİK ALDI

Bu sezon ise 25 maçta 3 gol, 6 asistle oynayan başarılı oyuncu, skora iki kez daha katkı sağlarsa kariyerinin en iyi sezonunu yaşamış olacak. Salih’in bu performansından teknik direktör Şenol Güneş de son derece memnun. Deneyimli çalıştırıcı, Kadıköy’de 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından gösterdiği gayret ve iyi performansı nedeniyle futbolcusunu kutlarken, kalan haftalarda da istikrarını koruyarak aynı şekilde devam etmesini istedi.

SALİH UÇAN’IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine başlamadan önce 6 yıl altyapıda oynadı. 2004’te Marmaris Belediyespor ile futbola adım attı.
2008-2012 arasında Buca formasını taşıdı. Başarılı grafiğiy2le dikkat çeken isim, sonrasında F.Bahçe’ye transfer oldu.
F.Bahçe tarafından sırasıyla Roma, Sion ve Empoli kulüplerine kiralandı. Empoli daha sonra bonservisini aldı. 2019 yılında Alanyaspor’a geldi.
2021-22 sezonunda Beşiktaş’a geçti. Ocak 2022’de yarım sezonluğuna Medipol Başakşehir’e kiralandı. Sonra da siyah-beyazlı takıma terkar geri döndü
Alt kategorilerin tümünde Türk Milli Takımı’nın formasını terletti. A Takım’da ise 1 kez sahaya çıktı.

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