Sam Adekugbe, maç sonunda Christian Atsu’yu andı

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkan Sam Adekugbe, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Röportaj alanına deprem felaketinde hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Christian Atsu’yu anmak adına giydiği tişört ile gelen Adekugbe, “Açıkçası çok üzücü bir durum bu. İlk olarak düştüğümüz bu durum çok üzücü ve duygusal olarak da yıpratıcı. Bütün Galatasaray taraftarlarının, derneklerin desteklemeye devam etmesini diliyorum. Çok zor bir durum bu” ifadelerini kullandı.

İlk maç heyecanını da dile getiren Sam Adekugbe, “Açıkçası evimizde oynamak benim için çok heyecan vericiydi. İlk maçımdı. Burada 3 puanı aldık, hedefimize doğru ilerliyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Gerçekleşen aradan sonra iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum” dedi.