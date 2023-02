Sam Mendes – Empire of Light (Işık İmparatorluğu) – Efe Teksoy Yazdı

SAM MENDES’TEN ROMANTİK BİR DRAM “IŞIK İMPARATORLUĞU (EMPIRE OF LIGHT)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; romantik ve dram türündeki EMPIRE OF LIGHT adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

BİR DÖNEMİN RUHU

Oscar adaylığı bulunan İngiliz sinema ve tiyatro yönetmeni Sam Mendes’in ilk solo senaryosu ve yönetmen olarak dokuzuncu filmi olan Empire of Light, 1980’lerin İngiltere’sinde (Güney Sahili’nde) yaşanan romantik bir dram hikayesi anlatıyor. Başrol oyuncusu Olivia Colman, 80. Altın Küre Ödülleri‘nde bu filmle En İyi Kadın Oyuncu – Drama dalında aday oldu ve ayrıca film de, 95. Akademi Ödülleri‘nde En İyi Sinematografi dalında Oscar ödülü adayı. 76. İngiliz Akademi Film Ödülleri’ne de 3 dalda BAFTA adayı olan filmin alt metninde, Irkçılık yani Irk Ayrımcılığı ve Cinsel istismar meseleleri yer alıyor. Yapım Tasarımcısı Mark Tildesley, ana karakterlerin yıpranmış ve kırılmış insanlar olduklarını ve bakıma, iyileşmeye ve onarılmaya ihtiyaçları bulunduğunu aktarıyor. Hikayenin geçtiği filmin merkezindeki The Empire sinemasının da, bir dönemin ruhunu yansıttığını ve yıllarca restorasyondan geçmiş olduğunu görüyoruz. Burası da içerisinde barındırdığı kırılgan ruhların sürüklendiği gibi, içsel kargaşanın kaosuna sürüklenmiş durumda. Bununla birlikte Art Deco mimarisini yansıtan bu yapının içerisine girdiğimizde, yönetmen tarafından simgesel motiflere büyük bir önem ve anlam verildiği görmekteyiz. Özellikle The Empire sinemasının lobisindeki halının, Stanley Kubrick’in 1980 yapımı korku klasiği The Shining’deki Overlook Hotel’in (ünlü İngiliz iç mimar David Hicks’in altıgeni olarak bilinen) Hicks’ Hexagon halısına bir selam olduğunu görüyoruz. The Shining’in ana karakteri Jack Torrance’da (Empire of Light’ın ana karakteri Hilary gibi) yavaş yavaş deliliğe sürüklenen bir kişilikti.

SEMBOLLERİN ÖNEMİ

Bir başka önemli detay ise, Hilary karakterinin yemek salonunda oturduğu sandalye. İlk bakışta sıradan gelen bu sandalyenin dikkatli bakınca, basit bir eşya olmadığı bir Cesca Sandalyesi olduğunu anlıyoruz. Ünlü Macar mimar ve tasarımcı Marcel Breuer tarafından 1928 yılında tasarlanan Cesca Sandalye, Bauhaus‘un ilkelerinden ve tasarımcının malzemedeki devrim niteliğindeki yeniliklerinden ilham alan basit ama olağanüstü tasarım, Modern ve Midcentury tarzıyla iç mimaride önemli bir radikal tasarım düşüncesini yansıtır. Filmlerinin tasarımı ve set dekorasyonu konusunda büyük bir titizlik örneği sergileyen Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar da, 2016 yapımı Julieta filminde ana karakterini (görüşmediği kızına mektup yazdığı sahnede) bu sandalyede otururken bizlere göstermişti.

FİLMİN KONUSU

1980’lerde İngiltere’nin Güney Sahili’ndeki kasabasında geçen film, çalkantılı zamanlarda insan ilişkilerinin gücünü ve eski bir sinemanın içinde ve çevresinde geçen dramatik bir aşk hikayesini anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda; Olivia Colman, Micheal Ward, Colin Firth, Toby Jones, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, Monica Dolan, Ron Cook, Sara Stewart, Roman Hayeck-Gree, Justin Edwards ve Brian Fletcher yer alıyor.

THE EMPIRE SİNEMASI

The Empire sineması, İngiltere’de Kent Kontluğu‘na bağlı Thanet bölgesinde ve Margate kentindeki Dreamland Sineması’nda çekildi. 1923 tarihli 900 kişilik Dreamland Varyete Tiyatrosu‘nun yerine inşa edilen bu sinema, Deniz cephesinde bulunan Marine Terrace ‘taki devasa Dreamland Eğlence Parkı‘nın bitişiğindeydi. Çekimlerden sonra Mart 2022’de, geçici olarak “Empire” adıyla değiştirilmesi için orijinal “Dreamland” tabelasının binanın dışından kaldırılması için planlama izni verildi. Yönetmen Sam Mendes, orada çekim yapmayı seçmesinin nedeni olarak Margate kentinin zengin kültürel tarihini gösteriyor. İngiliz ressam J. M. W. Turner’ın en ünlü eserlerinden bazılarını resmettiği bu kentte, yirminci yüzyılın en önemli şair ve oyun yazarı T. S. Eliot, başyapıtı ‘Çorak Topraklar’ eserini burada kaleme aldı. Filmde de, Hilary karakterinin, bu kitaptan kitabından alıntı yaparak Norman’ın bir bulmacayı çözmesine yardım ettiğini görülüyor. Ayrıca T.S Eliot’ın, Çorak Topraklar’ı yazdığı, sinemanın yanındaki bir sığınağa oturduğu ve deniz kıyısına baktığı aynı yer de, Stephen karakterinin oturup Hilary ile olan ilişkisi üzerine düşünmek için aynı sığınağı kullandığını görüyoruz.

Dram ve romantik türündeki Empire of Light, sizleri duygusal ve bir o kadar dokunaklı bir evrene doğru yolculuğa çıkartacak etkileyici bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY