Saman fiyatları belimizi büküyor

Yazan:
Alaturka Online
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Saygı Öztürk, “Yıllar önce de mevzu aynıydı. Şimdi de aydı. Hayvan üreticileri, besiciler ‘Yem, saman fiyatları belimizi büküyor. Hayvancılık bitiyor’ diye dert yakındı. Köylüler, hep aynı şeyleri söyledi” dedi.

Çıldır Gölü’de kızak keyfi

KAR KIŞ YOLLARA DÜŞTÜK

Saygı Öztürk, “Kara kışta yollara düştük. Ardahan’dan, Çıldır’dan, Hanak’tan, Göle’den unutulmaz anılarla döndük. Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yusuf Bayraktar, köyünün hemen yanında iki taş konak yaptırmış ki dillere destan. Taş konakta konaklayıp da kaz, hengel (mantı), kaz etli hengel, et kavurma, kete, kaşar yedik” dedi.

Saygı Öztürk, CHP Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt ile Kars’ı gezdi.

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