Samandağ’da kadınlar yürüdü: Helalleşmek yok

6 Şubat depremlerinin 40’ncı gününde Hatay’ın Samandağ ilçesinde kadınlar yürüyüş yaptı. İlçe merkezinde sloganlarla yürüyüşe geçen kalabalık, deprem felaketinde hayatını kaybedenleri andı.
Ellerinde mersin dalları ve bahhurlar ile yürüyen, tütsü yakan kadınlara siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
“HÜZNÜMÜZ İSYANIMIZDIR”
‘Afet Değil Katliam’, ‘Hüznümüz İsyanımızdır’ yazılı pankartlar taşıyan kalabalık grup ‘Gitmedik, buradayız’ ve ‘Helalleşmek yok, affetmek yok’ sloganları attı.
Yürüyüşe HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da destek verdi. Hatimoğulları; “Halk tam anlamıyla ölüme terk edilmiştir. Kamu yardım elini yeterince uzatmamıştır” ifadelerini kullandı. Hatimoğulları iktidarın hesap vereceğini belirterek; “AFAD’ı ekipman olmadan gönderenler bunun hesabını verecek” dedi.
“SESSİZ SEDASIZ HAYATLARINI KAYBETTİ”
Yürüyüşe katılan kadınlar yardımın çok geç geldiğini, sevdiklerinin sessiz sedasız enkaz altında hayatını kaybettiklerini belirtti.