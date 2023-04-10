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10 Nisan 2023
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Samet Akaydın: Sonuna kadar gideceğiz

Alaturka Online
Alaturka Online

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Sarı Lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyet golleri 51. dakikada Miha Zajc, 78. dakikada Attila Szalai’den gelirken; ev sahibinin tek golünü 24. dakikada Ozdoev kaydetti. Bu galiyetle Sarı Lacivertliler, puanını 57’ye yükseltti.

Fenerbahçe Süper Lig’in 29. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da MKE Ankaragücü’nü konuk edecek.

SAMET AKAYDIN: POZİSYON VERMEDEN GOL YEDİK

Mücadelenin ardından Sarı Lacivertliler’in tecrübeli savunmacısı Samet Akaydın yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli savunmacının açıklamaları şu şekilde:

“Kazanmalıydık. Pozisyon vermeden gol yedik, soyunma odasında bu maçı kazanmamız gerektiğini konuştuk. Hem ligde, hem kupada sonuna kadar gideceğiz. Pes etmeden devam edeceğiz.”

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