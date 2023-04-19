Samet Akaydın’dan büyük hata! Yıkıldı, Arda Güler teselli etti…

Üst üste Fatih Karagümrük ve Ankaragücü galibiyetleriyle kendine gelen Fenerbahçe, Başakşehir virajını da kayıpsız atlatarak zirve takibini sürdürmek için maça çıktı. Sarı Lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan ve Suat Arslanboğa’nın yönettiği maçın 30. dakikasında şok bir golle geriye düştü.

2 DEĞİŞİKLİKLE SAHADALAR

Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynadığı İstanbulspor mücadelesinde tercih ettiği 11’e göre Fenerbahçe karşısında 2 değişikliğe gitti. Belözoğlu, Berkay Özcan ve Serdar Gürler’in yerine Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç’e görev verdi.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI, KULÜBEDE ERDİNÇ SÖZER YER ALDI

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a konuk olduğu mücadelede gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 4 maç cezası sebebiyle Fenerbahçe mücadelesinde takımın başında Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Turuncu Lacivertliler, İstanbulspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Daniel Aleksic, Patryk Szysz ve Joao Figueiredo”

JORGE JESUS’TAN 5 FARKLI İSME ŞANS

Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, kadroda bir önceki lig maçına göre 5 farklı oyuncu yer aldı. MKE Ankaragücü maçında 11’de başlayan ve Başakşehir karşısında sarı kart cezalısı olan Osayi – Samuel ile sakatlığı bulunan Miha Zajc kadroda yer almadı.

Ankaragücü maçında forma giyen Osayi- Samuel, Zajc, İsmail Yüksek, Alioski ve Serdar Dursun’un yerine Başakşehir karşısında Ferdi Kadıoğlu, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci ve Crespo teknik direktör Jorge Jesus’un 11’deki tercihi oldu.

Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısındaki 11’i şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Oosterwolde, Arao, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Crespo, Rossi ve Valencia

SAMET AKAYDIN’DAN BÜYÜK HATA! YIKILDI…

30. dakikada Fenerbahçe’de Samet Akaydın’ın kaleye dönerken kısa düşen pasında araya giren Danijel Aleksic, karşı karşıya kaldığı İrfan Can Eğribayat’tan kurtulup topu ağlara gönderdi. Golün ardından büyük bir üzüntü yaşayan adeta yıkılan milli stopere ilk destek Arda Güler’den geldi.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Çok kritik deplasmanda Samet’in büyük hatası sonrası Fenerbahçe geriye düşerken sosyal medya üzerinden tecrübeli oyuncuya sert bir şekilde tepki gösterildi. Sarı Lacivertli ekip taraftarları, Samet’le ilgili birçok olumsuz tweet attı.