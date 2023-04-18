Samet Koç: Transfer tahtasını açamazsak durmamızın anlamı yok

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç’tan sezon sonu için istifa edebileceklerine dair açıklama geldi.

Kulübün sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, her ay 1 Milyon Avro’ya yakın ödeme gerçekleştirdiklerini, kulübün giderlerinin yüksek olduğunu ifade eden Samet Koç, “Kayserispor’un geçmişten gelen borcu var. Bunlara dair ödemeler yapılıyor. Futbolcu alacakları her ay 1 Milyon Avro civarında. Başka ödemeler de var ve sezon sonu transfer yasağı kaldırılmalı. Bu yükün altından kalkmak kolay değil. O yüzden şehrin desteğini istiyoruz. Biz, transfer tahtasını açmakla mükellefiz. Eğer bunu yapamazsak burada durmamızın bir anlamı kalmıyor” cümlelerini kurdu.

İHA