Şampiyon 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Şampiyon 23. son bölüm izle)

Şampiyon dizisinin bu akşam 23. bölümü yayınlandı. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Şampiyon’un son bölümünde; Kerem ambulansla hastaneye yetiştirildiği sırada bilinci kapalıdır ve acilen ameliyata alınır. Ancak ameliyat kimsenin beklemediği bir neticeyle sonuçlanacaktır. İşte Şampiyon 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

TRT 1 ekranlarında her pazar yayınlanan ve kendine has izleyici kitlesi bulunan Şampiyon dizisinin 23. bölümünde; Fırat ve Elif ikilisi maça çıkmaları konusunda Steiger ve ekibini ikna ederler. Fakat köşe ekibi oluşturma konusunda Zafer’i ikna edemezler. Çünkü Zafer, Kerem’in yenilgisi sonrası kendisini suçlamaktadır. İşte Şampiyon 24. yeni bölüm frgmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ŞAMPİYON 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 23. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 23. BÖLÜM ÖZETİ

Kerem ve Steiger arasındaki maç Steiger lehine sonuçlanmış ve Kerem yığıldığı yerden bir daha ayağa kalkamamıştır. Kerem ambulansla hastaneye yetiştirildiği sırada bilinci kapalıdır ve acilen ameliyata alınır. Ancak ameliyat kimsenin beklemediği bir neticeyle sonuçlanacaktır. Bu sırada ring karışmış ve Zafer-Kado ikilisiyle Steiger’in köşesi birbirlerine girmişlerdir. Tam olaylar yatışacakken Fırat yetişecek ve Stieger’le karşı karşıya kalacaktır.

Fırat ve Elif ikilisi maça çıkmaları konusunda Steiger ve ekibini ikna ederler. Fakat köşe ekibi oluşturma konusunda Zafer’i ikna edemezler. Çünkü Zafer, Kerem’in yenilgisi sonrası kendisini suçlamaktadır. Kerem’in hayatını kurtarabilecekken elindeki havluyu atmadığı için vicdanen rahatsızlık duymaktadır. Fırat çaresiz bir şekilde ilk antrenörünün yolunu tutar; Yaman’ın… Yaman’ı ikna etmek Zafer’i ikna etmek kadar güç olmayacaktır. Yaman, eski öğrencisi Fırat’ın ardında durmayı, ona destek vermeyi kabul edecektir.

Yalnız Steiger ve ekibinin önemli bir şartı vardır. Steiger ve Kafkas maçı Türkiye’de değil, Almanya Berlin’de yapılacaktır. Yaman ve Fırat ikilisi tek başlarına Almanya’nın yolunu tutarlar. Ancak maç öncesinde hiç beklenmedik bir şey olacak, Fırat hiçbir rakibinden alamayacağı sertlikte bir darbe yiyip, derinden sarsılacağı bir olay yaşayacaktır.

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