Şampiyon 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Şampiyon 24. son bölüm izle)

Şampiyon dizisinin 24. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Şampiyon’un son bölümünde; Yaman Berlin’de bir hastaneye yetiştirilir. Fırat, babası gibi gördüğü Yaman’ı hastanede bir başına bırakmayacaktır. Fakat Steiger maçı için antrenmanlara devam etmesi gerekmektedir. Peki Şampiyon 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazar günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinin 24. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıktı. Şampiyon son bölümünde; Zafer’in para aldığı tefeci Halim’in adamları Zafer’i tartaklamış ve Halim, parasını 48 saat içerisinde alamaması durumunda Zafer’e tehditler savurmuştur. Zafer ve Kado ikilisi çıkar yol ararlarken, Zafer’in aklına kafes dövüşlerine başlamak gelmiştir. İşte Şampiyon 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ŞAMPİYON 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Şampiyon dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

ŞAMPİYON SON BÖLÜM FRAGMANI

ŞAMPİYON 24. SON BÖLÜM İZLE

ŞAMPİYON 24. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman Berlin’de bir hastaneye yetiştirilir. Fırat, babası gibi gördüğü Yaman’ı hastanede bir başına bırakmayacaktır. Fakat Steiger maçı için antrenmanlara devam etmesi gerekmektedir. Doktorların hastaneden çıkmasına izin vermeyeceklerini bilen Yaman, Elif’ten, kendisini kaçırmasını ister. Evladı gibi gördüğü Fırat’ı Steiger maçında yalnız bırakmak istememektedir.

Zafer’in para aldığı tefeci Halim’in adamları Zafer’i tartaklamış ve Halim, parasını 48 saat içerisinde alamaması durumunda Zafer’e tehditler savurmuştur. Zafer ve Kado ikilisi çıkar yol ararlarken, Zafer’in aklına kafes dövüşlerine başlamak gelmiştir.

Kerem cephesinde ise sular durgundur. Bu durgunluk Kerem’in canını bir hayli sıkmaktadır. Bir an önce ayağa kalkma çabasındadır. Suna, Elif’in Fırat’a menajerlik yaptığını öğrenir. Bu durum canını bir hayli sıkar. Tansel’e gider ve artık bir an önce Elif’in gerçek yüzünü ortaya çıkarmasını ister.

Fırat, Steiger maçının son hazırlıklarına başlar. Zafer ve Kado’da kafes dövüşü için idmanlarına devam etmektedir. Maç günü gelir. Her ikisi de hayatlarının belki de en zorlu maçlarını çıkartırken, maçların sonunda hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarındaki en kötü haberi alacaklardır.

Elif, Yaman’ı hastaneden çıkarabilecek mıdır? Zafer ve Kado ikilisi kafes dövüşlerine başlayacaklar mıdır? Zafer ve Fırat maç sonunda nasıl bir haberle sarsılacaklardır?