59.2 F
Los Angeles
18 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporŞampiyon Samsunspor'a taraftarlardan ödül

Şampiyon Samsunspor’a taraftarlardan ödül

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Şampiyon Samsunspor’un şampiyon taraftarları, 2022-2023 Futbol Sezonu’nun ‘En’lerini seçti. Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, dünyanın birçok yerinden Samsunspor taraftarları, takımın ‘En’lerini seçti.

SAM Fan Token sahiplerinin oyları ile ‘Sezonun Oyuncusu’ seçilen Douglas Tanque, gol yollarındaki başarılı performansı ile ‘Sezonun Hücüm Oyuncusu’ unvanını da elde etti. Şampiyonluğu en önemli mimarlarından biri olan Moryke Fofana ise ‘Sezonun Orta Saha’ oyuncusu oylarında ilk sırada yer alarak ödülün sahibi oldu. Bu sezon 26 maçta, 6 gol ve 4 asisti ile takımı sırtlayan Fildişi Sahilili oyuncu, şampiyonluk yolunda takımın en büyük aktörlerinden biriydi.

Yunus Emre Çift’e çifte ödül

Binlerce taraftarın oy kullandığı ‘Sezonun En’leri’ oylamasında Samsunspor’un genç yıldızı Yunus Emre Çift, 2 farklı kategoride ödül aldı. Kulübün başarılı stoperi Çift, ‘Sezonun En Genç Oyuncusu’ ve ‘Sezonun Savunma Oyuncusu’ ödüllerini kazandı.

Yeni sezonda yeni oylamalar olacak

Süper Lig’e geri dönüşü ile birlikte moral ve motivasyonu güçlenen Samsunspor ile Socios.com yeni sezonda taraftarlara özel yarışmalarla sürpriz ödüller sunacak. Socios.com uygulamasını indirerek SAM Fan Token sahibi olan Samsunspor taraftarları hem takımının bazı kararlarında söz sahibi olacak hem de birbirinden değerli deneyim ve ödülleri kazanma fırsatını elde edecek.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,479BeğenenlerBeğen
16,157TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,685TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States