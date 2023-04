Şampiyon Samsunspor’un Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Süper Lig daha renkli olacak

TFF 1. Lig’de Süper Lig’e çıkmayı garantileyen ilk takım Samsunspor oldu. İkinci sıradaki Eyüpspor’un sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olması neticesinde lider Karadeniz ekibi, Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

Şehrin meydanlarında kutlandı

66 puanı olan Samsunspor, deprem bölgesi takımlarından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile oynayacağı maçlardan hükmen galip sayılacağı için 72 puana ulaşacak. En yakın rakibi 57 puanla Eyüpspor’un dün oynadığı Gençlerbirliği maçında 2-0 kaybetmesi ile lider Samsunspor bitime 5 maç kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Kırmızı-Beyazlı ekibin taraftarları bu beklenmedik anda gelen şampiyonluk sonrası şehrin meydanlarına inerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

Samsunspor’dan paylaşım

Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Samsunspor, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi. Takım ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun üzerinde “Atatürk’lü arma Süper Lig’de” ifadesi yer alan görsel, “Cumhuriyet’in 100. yılında, Atatürk’lü arma Süper Lig’de!” ifadesiyle paylaşıldı.

CUMHURİYET’İN 100.YILINDA, ATATÜRK’LÜ ARMA SÜPER LİG’DE 💪#Samsunspor #KingOfTheNorth pic.twitter.com/IyF5tw3NHp

— Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) April 12, 2023

‘Artık Süper Lig takımıyız’

6. haftada 6. sırada aldığı takımı 20 maçlık yenilmezlik serisiyle tam 11 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan şampiyon teknik direktör Hüseyin Eroğlu da FANATİK’e özel açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı verdiği sözü tuttuğunu belirterek, “26 Eylül’de sözleşme imzalarken Yılport Samsunspor, 7. sırada yer alıyordu. O gün “Söz veriyorum Yılport Samsunspor’un 11 yıllık Süper Lig özlemini sona erdireceğiz” demiştim. Verdiğimiz sözün üzerinden 200 gün geçti ve bugün artık bir Süper Lig takımıyız” ifadelerini kullandı.

‘Onlar olmasa başaramazdık’

Şampiyonluğu Samsun’a hediye eden tecrübeli hoca, “Öncelikli olarak bu kupa, Samsun kentine armağan olsun. Bir takımım başarısı kentin ve tartışmasız taraftar gücünün yanı sıra başkan ve yönetimin ekibe verdiği güvenle doğru orantılıdır. Biz her baktığımızda arkamızda ve yanımızda sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım, yöneticilerimizi gördük. Kendilerine çok teşekkür ederim. Günün en az 15 saati çalışan teknik kadrodaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Onlar olmasa gerçekten başaramazdık” yorumunu yaptı.

‘Puan kaybedeceğimizin beklendiği her maçı 4-5 golle kazandık’

Hüseyin Eroğlu tarihi zafer için şu açıklamaları da yaptı: “Bu süreçte gerçekten çok emek verdik, çok çalıştık. 20 maçlık yenilmezlik serisi ile ligi domine ettik. Puan kaybedeceğimizin beklendiği her maçı 4-5 golle kazandık. Pendikspor, Eyüpspor, Sakaryaspor gibi şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi evlerinde yendik. Bu başarının sırrı ‘GETS’. Gelişim, takım mühendisliği ve sistem bizi kupaya ulaştırdı. İngilizce’de “almak” anlamına gelen “GETS” için “Kupayı almanın formülü bunu en iyi şekilde uygulamaktan geçiyordu ve sonunda başardık” diye konuştu. Özetle bizi bu noktaya taşıyan çok önemli iki değerimiz vardı, biri sistem, ikincisi takım olmak. Yedi oyuncumuzun olmadığı maçlarda bile sistem ve takım oyunu ile sonuca gittik. Her maçın her dakikasında bu sisteme sahip çıkan futbolcularına teşekkür ederim.”

‘Çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir hikaye’

“Taraftarımız, en zor zamanda bile yanımızda yer aldı. Göreve geldiğimizde bir-iki maç iyi sonuçlar alamadık ancak zor günleri onların desteği ile aştık. Süper Lig, Samsunspor taraftarı ile daha renkli olacak. Onlara çok teşekkür ederim. Bu kadar erken şampiyonluk ilan eden takım oldu mu bilmiyorum ama bize de bu yakışırdı ve başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir hikayeyi hep birlikte yazdık.”

Atalay Özçelikli