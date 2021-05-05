Şampiyon Ziraat Bankkart, İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaştı

ANKARA (AA) – Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan antrenör Roberto Santilli ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kariyeri boyunca dünyanın önemli liglerinde görevlerde bulunan Roberto Santilli, önümüzdeki sezon Ziraat Bankkart'ın başarısı için mücadele edecek." denildi.

Tecrübeli antrenör; İtalya Ligi, Polonya Ligi ve Rusya Ligi'nde önemli takımlarda görev aldı.

Kariyerinde birçok başarısı bulunan Santilli, son olarak Güney Kore Ligi takımlarından Korean Air Jumbos'u çalıştırdı ve takımını lig şampiyonluğuna ulaştırdı.​​​​​​​