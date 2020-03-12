Şampiyonlar Ligi maçlarına erteleme

Yazan:
Alaturka Online
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İngiliz kulübü Manchester City, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçının ertelendiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada UEFA ile alınan ortak kararda İspanyol kulübünün 15 günlük karantina altında olması sebebiyle maçın oynanmayacağı ve ileri bir tarihe erteleneceği söylendi. Ayrıca UEFA’dan yapılan açıklamada Juventus ile Lyon arasında yapılacak maça da erteleme geldi.

Böylece Şampiyonlar Ligi’nde 17 Mart’ta oynanacak iki maç ertelenmiş oldu. Kulüpler ve UEFA’nın alacağı ortak kararla takımlar müsabakaların oynanacağı tarihe dair ilerleyen günlerde açıklamada bulunacaklar.

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