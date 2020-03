Şampiyonlar Ligi maçlarına erteleme

İngiliz kulübü Manchester City, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçının ertelendiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada UEFA ile alınan ortak kararda İspanyol kulübünün 15 günlük karantina altında olması sebebiyle maçın oynanmayacağı ve ileri bir tarihe erteleneceği söylendi. Ayrıca UEFA’dan yapılan açıklamada Juventus ile Lyon arasında yapılacak maça da erteleme geldi.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

Manchester City – Real Madrid Juventus – Olympique Lyonnais

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020