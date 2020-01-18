Şampiyonlar Ligi’nde fikstür değişikliği gündemde

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Şampiyonlar Ligi’ndeki maç sayısının artmasını istiyor. 200’den fazla kulübü temsil eden organizasyon katılımcı sayının artması ve bu şekilde yerel rekabet ile Avrupa’daki rekabeti dengelemeyi umuyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre fikstüre 4 hafta eklenmesi planlanıyor. En büyük sorun ise yerel organizasyonlar ve milli maç fikstürlerindeki yoğunluk. ECA toplam maç sayısı ve periyotlarıyla ilgili modernleşmeye gidilmesi gerektiğini savunuyor. Özellikle ulusal takımların yoğun fikstürlerinin oyuncuların dinleme sürelerini de kısalttığı ve sezonun verimini düşürdüğünü savunan ECA, yeni fikirlere de açık olduklarını söyledi.

Güncel takvim 2024 senesinde son bulacak. Dolayısıyla olası değişikliklerin ancak 2024/2025 senesinde itibaren yapılması mümkün gözüküyor. Yeni planda takımlar grup aşamasında 14 maç oynayacak. 32 olan toplam takım sayısı korunacak ancak 8’er takımın oluşturduğu 4 grup bulunacak.

Bir diğer konu da İngiltere’deki yoğunlukta Carabao Cup’ın olası yeni fikstürle çakışma yaratacağı. Daha önce EFL’nin başkanı Rick Parry kupaya dair endişeleri olduğundan bahsetmişti. Nitekim bu sene Liverpool örneğinde olduğu gibi, yoğun fikstüre sahip takımlar as kadrolarını bu organziasyonda kullanmıyor. Geride kalan dönemde Liverpool 24 saat arayla iki maç oynamak durumunda kalmış ve Aston Villa’yla oynanacak Carabao Cup maçına gençleri sürmüştü.

Şampiyonlar Ligi’nde alınacak olası fikstür genişlemesi kararına teknik direktör ve oyuncuların da nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde 1999/2000 sezonuyla, 2002/2003 sezonları arasında iki aşamalı grup sistemi denenmişti. Günümüzde 2. turdaki eliminasyon turu yerine takımlar 4 takımdan oluşan 4 grupta tekrar mücadele ediyor ve grubu ilk iki sırada tamamlayan kulüpler çeyrek finale yükseliyordu.