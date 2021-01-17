Samsun Bilim Sanat Merkezi'nin matematik başarısı

SAMSUN (AA) – Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) uluslararası seviyede başarıya imza atarak matematikte 10 dünya birincisi çıkardı.

BİLSEM Destek Programı'nda eğitim gören 10 öğrenci, tüm dünyada aynı anda 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Samsun BİLSEM Müdürü Civan Çelik, 3. ve 4. sınıfların kategorisinde 5 bin 162 öğrenci arasından 9 öğrenci, 5. ve 6. Sınıf kategorisinde 8 bin 102 öğrenci arasından bir öğrencilerinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini belirtti.

Öğrencilerini tebrik eden Çelik, "Özel yetenekli çocuklarımızın farklı yeteneklerini desteklemek ve güçlendirmek için hizmet veren Samsun BİLSEM'den aynı yarışmada kasım ayında 5 dünya birincisi, ekim ayında ise bir dünya birincisi çıkmıştı." ifadelerini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması dünya çapında online olarak düzenlenen bir matematik yarışmasıdır. Yılda 6 defa, 2., 3-4., 5-6., 7-8., 9-10., 11-12. sınıf kategorilerinde düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de yarışmaya katılmak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılırlar."