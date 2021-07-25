Samsun, Bursa, Denizli… Skandal büyüyor! ‘Bizi bile bile ölüme mi terk ediyorsunuz?’

Denizli’de 43 yaşındaki esnaf Galip Çalışkan ikinci doz aşı olmaya hazırlanırken coronaya yakalandığından şüphelenerek test yaptırdı. Corona teşhisi konulan çalışkan iki gün önce evinde karantinaya alındı.

Galip Çalışkan ile birlikte eşi Fadime Çalışkan (43), kızı Damla Yeşim Çalışkan (21) ve oğlu Boran Rüzgan Çalışkan (12) da Pamukkale ilçesi Asmalıevler mahallesindeki evlerinde karantinaya girdi.

Filyasyon ekibi Galip Çalışkan’a karantina boyunca kullanması için Favicovir isimli ilacı getirdi. Sabah akşam 8’er adet Favicovir alan Galip Çalışkan, “İlaçları kullanmaya başladıktan sonra durumum daha da kötüleşti” diye konuştu.

“SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN İLACI VERDİLER”

Başından geçenleri SÖZCÜ’ye anlatan Çalışkan, “İlk gün 16 ilaç yuttum. İkinci gün kalbime vurmaya başladı. Nefes alamaz oldum. Bu ilaç çok tehlikeli bir ilaç. İlacı içtikten sonra kötüleştiğimi fark edince, üzerindeki son kullanma tarihine baktım. Etiket yapıştırılmıştı. Son kullanma tarihi 2022 yılı olarak gösteriliyordu. Etiketi kaldırınca orijinal kutusunda ikinci bir son kullanma tarihi gördüm. Geçtiğimiz Mayıs ayında son kullanma tarihi bitiyordu. Anladım ki bana son kullanma tarihi geçmiş ilacı vermişler” diye konuştu.

“BİZİ EVDE ÖLÜME TERK ETTİLER”

Salgın nedeniyle her şeyini kaybettiğini söyleyen Çalışkan, “Benim başıma gelen kimsenin başına gelmedi. Kendi iş yerim vardı. Salgından dolayı elektrik suyum kesildi. Dükkan sahibi beni iş yerinden attı. Yeni dükkan buldum tam o sırada kaza geçirdim. Kazayı atlattık, icra geldi, ne var ne yok aldılar. Şimdi de corona çıktı. Memurlar sürekli kontrole geliyor. Evde miyim diye bakıyorlar. Gelirim yok. Ne yiyip içeceğiz sorun yok. Vefa grubu kaldırıldı diyorlar. Evin içinde çaresiz kalakaldık. Gıda yardımı yok. Vefa grubunu aradım, 153’ü aradım, Pamukkale Belediyesi’ini aradım. Yardım alamadım. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum. Bizi bile bile ölüme mi terk ediyorsunuz?” diye konuştu.

Çalışkan, aile fertlerinde hastalık belirtisi olmadığı için kendisini bir başka odaya kapattığını belirterek, “Ailede bir tek ben ilaç kullanıyorum. Hep birlikte karantinadayız ama ben ilaç kullanmaya başladıktan sonra ayrı bir odaya geçtim” diye konuştu.

SAMSUN VE BURSA’DA DA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Öte yandan Samsun ve Bursa’da da corona olan hastalara verilen ilacın son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ise zaman zaman ilaç miat tarihlerinde güncellemeler yapıldığını açıklamıştı.

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