Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den “28 Şubat” mesajı

SAMSUN (AA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, 28 Şubat postmodern darbesinin, 1997'de olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu, ülke ve milleti derinden yaralayan bir sürecin adı olduğunu ifade etti.

28 Şubat sürecinde milletin tehdit edildiğini, imam-hatip okullarında okuyan gençlerin üniversitelere alınmadığını, temel hak ve hürriyetlerinin gasbedildiği bir dönem yaşandığını belirten Demir, "Bununla birlikte şunu gördük ki, her ne kadar '28 Şubat bin yıl sürecek' denilse de milletimiz, hakkın ve halkın kabul etmeyeceği bir sistem, düzen ve uygulamanın devam etmesinin mümkün olmayacağı düşüncesini bir kez daha hakim kıldı. Alçak iddianın gerçekleşmeyeceğini yaptığı tercihlerle gösterdi." ifadelerine yer verdi.

Demir, 28 Şubat'tan sonra Balyoz, Ergenekon, E-Muhtıra, Gezi Olayları, 17- 25 Aralık Olayları ve son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimlerinin yaşandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Ancak aziz milletimiz 15 Temmuz'da da 'Milli iradeye darbe vurulamaz' diyerek ülkemize ve hükümetimize karşı yapılmak istenen darbe girişimini bertaraf etmiştir. Bu toprakların kaderinde hainler de vardır, kahramanlar da var olacaktır. Allah'a hamdolsun ki 28 Şubat müdahalesinden 24 yıl sonra bugün güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Allah bir daha bu ülkeye darbeler ve ihtilaller yaşatmasın."

​​​​​​​