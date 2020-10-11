Samsun Devlet Opera ve Balesi “Üflemeli gecesi” konseri verecek

SAMSUN (AA) – Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üflemeli gecesi" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ''Üflemeli gecesi'' konseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası flüt sanatçısı Onur Türkeş, obua sanatçıları Ulaş Yurtoğlu, Berçem Kutlay, klarnet sanatçıları Kıvanç Fındıklı, Eylül Çamlıtepe, fagot sanatçıları Kıvanç Şendil, Efser Kerman, korno sanatçıları Hüseyin Uçar, Kerem Şahiner ve Özgür Çevik, Mozart’ın üflemeli çalgılar için bestelediği ''Serenade'' ve Gounod’un bestelediği ''Petite symphonie'' eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Toplam 143 kişinin katılabileceği konser, yarın saat 20.00'de başlayacak.