Samsun Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Samsun’da, 17 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü Haber Sitesi’nde! Samsun ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Önceki (2018) seçimde Samsun’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%51,9
|2018
|CHP
|%17,2
|2018
|İYİ Parti
|%10
|2018
|MHP
|%16,2
|2018
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